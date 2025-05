Un nouveau chapitre s’ouvre pour les personnes âgées du Sud-Ouest ontarien avec le lancement d’un projet innovant à London. Cette initiative marque une étape significative dans l’engagement provincial à répondre aux besoins croissants d’hébergement et de soins pour une population vieillissante.

Yolande Melono – IJL – Réseau.Presse – L’Action de London-Sarnia

Le gouvernement de l’Ontario poursuit ses efforts pour améliorer la qualité de vie des aînés avec la construction d’un nouveau foyer de soins de longue durée à London. Le 10 avril dernier, les travaux de l’établissement Extendicare – London ont officiellement débuté. Ce projet de 192 lits s’inscrit dans le cadre de la Loi de 2021 sur les foyers de soins de longue durée, qui vise à moderniser le secteur et à réduire les listes d’attente. L’initiative prévoit la création de 58 000 lits, nouveaux ou rénovés, dans toute la province.

Grâce à une subvention prolongée du programme gouvernemental, Extendicare – London ouvrira ses portes à l’été 2027. Il offrira une gamme complète de services incluant des soins infirmiers professionnels, des soins personnels 24 heures sur 24, un accès à un médecin, des soins de rétablissement et des soins palliatifs.

Présent lors de l’annonce, l’adjoint parlementaire à la ministre des Soins de longue durée, Dawn Gallagher Murphy, a salué cette nouvelle avancée. « Aujourd’hui marque une étape importante pour London. Notre gouvernement renforce les capacités là où les besoins sont criants. Une fois terminé, ce nouveau foyer offrira à 192 résidents un milieu sécuritaire et moderne où ils pourront se sentir chez eux », a-t-il déclaré.

La future résidence sera organisée en six « aires d’habitation », chacune pouvant accueillir jusqu’à 32 résidents dans un environnement intime. Elle comprendra 22 nouveaux lits et 170 lits réaménagés. Chaque aire disposera de chambres, d’un coin repas, d’une salle d’activités et d’un espace spa. Le bâtiment proposera également de nombreux espaces communs : un café, une salle à manger familiale, une chapelle, un salon de coiffure et une pièce privée pour les proches aidants. La climatisation sera installée dans l’ensemble de l’édifice.

Amie Vahrmeyer, vice-présidente des opérations de soins de longue durée chez Extendicare, s’est réjouie de la mise en chantier : « Les résidents, leurs familles et les membres de l’équipe sont heureux de voir le projet prendre forme. Le nouveau bâtiment offrira un environnement plus spacieux, moderne et propice à la qualité des soins. Il permettra aussi de favoriser les visites dans des espaces intérieurs et extérieurs adaptés. »

Ce projet s’inscrit dans une stratégie provinciale plus large visant à bâtir davantage de foyers modernes, sécuritaires et adaptés aux besoins des aînés. En date de décembre 2024, 147 projets représentant 23 977 lits nouveaux ou rénovés étaient soit complétés, en cours de construction ou approuvés par le ministère.

Photo : La première pelletée de terre, le 10 avril, marque le début de la construction d’Extendicare – London (Crédit : Extendicare – London)