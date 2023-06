Ellie Zandt

Lors de l’atelier du 16 mai au Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) pour le groupe « Sécurité et bien-être des aînés », Sonia Muhimpundu, promotrice de la santé au London InterCommunity Health Centre, et Anne-Elisabeth Noppens, chef d’équipe à Accès Franco-Santé London, ont mis en lumière l’importance de l’attention dans le processus de mémorisation.

Elles ont souligné que l’attention joue un rôle crucial dans notre capacité à retenir des informations et à former de nouveaux souvenirs. Les participantes ont été encouragées à développer des stratégies pour améliorer leur attention telles que la pratique de la pleine conscience et l’élimination des distractions.

Les deux intervenantes ont également expliqué que l’attention sélective permet de filtrer les informations pertinentes et de se concentrer sur ce qui est important. Elles ont partagé des techniques pratiques pour renforcer l’attention telles que la réalisation de tâches une par une et la création d’environnements propices à la concentration. Les participantes ont été sensibilisées à l’importance de maintenir une attention soutenue pour favoriser un bon fonctionnement cognitif et prévenir les troubles de la mémoire liés au vieillissement.

L’atelier a permis aux membres du groupe de mieux comprendre l’impact de l’attention sur leur capacité à mémoriser et leur a fourni des outils concrets pour maintenir et améliorer leur niveau d’attention au quotidien. L’un de ces outils sont les jeux de coordination qui constituent une excellente façon d’exercer son attention.

En effet, lorsqu’il s’agit de développer cette compétence cognitive essentielle, il est important d’engager simultanément plusieurs aspects du corps et de l’esprit. Les jeux de coordination offrent une opportunité unique de stimuler l’attention en combinant des mouvements physiques précis avec une concentration mentale accrue.

Les jeux de coordination offrent donc de nombreux bénéfices pour l’attention et la mémorisation des aînés. En pratiquant ces jeux, les personnes âgées peuvent améliorer leur capacité à se concentrer sur une tâche spécifique, ce qui les aide à filtrer les distractions et à rester attentifs plus longtemps. De plus, ces jeux sollicitent à la fois le corps et l’esprit, ce qui stimule les connexions neuronales et favorise une meilleure mémoire. Ces activités ludiques permettent aussi de maintenir une certaine agilité mentale, en exigeant une coordination précise et une réactivité rapide. Les exercices de coordination, lorsque pratiquées en groupe, offrent une expérience sociale enrichissante favorisant l’interaction et le partage, ce qui contribue à la stimulation cognitive et au bien-être général des aînés.

La mise en pratique des jeux de coordination avec des balles s’est avérée moins facile que prévu initialement, mais cela a suscité beaucoup de rires et de cohésion sociale. Malgré les défis rencontrés, les participantes ont fait preuve d’une grande persévérance et d’un esprit d’équipe, ce qui a contribué à rendre l’atelier mémorable et réussi à tous les niveaux.

Les difficultés rencontrées ont créé une atmosphère légère et amusante, permettant aux aînées de se détendre et de profiter pleinement de l’expérience. Les moments de rires partagés ont renforcé les liens entre les participants, favorisant ainsi un sentiment de camaraderie et de cohésion de groupe.

Photo : courtoisie AFSL. Les aînées ont eu du plaisir au cours de l’atelier.