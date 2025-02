Alexia Grousson

Se retrouver entre aînés revêt une importance particulière, car ces moments permettent de briser l’isolement, offrent l’occasion d’échanger, de partager des expériences et de renforcer les liens sociaux. Ces rencontres hebdomadaires favorisent aussi une dynamique de soutien mutuel, où chacun peut trouver écoute et réconfort face à des défis communs. Enfin, ces instants contribuent à maintenir une vie active et enrichissante, tout en cultivant un sentiment d’appartenance et de joie collective.

Après une pause d’un mois liée au temps des Fêtes, les café-causeries du mardi matin du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) ont repris du service depuis le 14 janvier. La trentaine de participants y ont été accueillis à bras ouvert.

« C’était de grands groupes. Il y a eu plus de monde que prévu, ce qui prouve que cela leur avait beaucoup manqué », commente Ginette Prévost, coordonnatrice des aînés au CCFS.

Au cours de la matinée, les participants s’adonnent à des jeux de mémoire. S’ensuit le jeu de Bingo. De nombreux prix offerts par le Centre et de généreux dons des aînés eux-mêmes : des gâteaux, des biscuits, des bougies, des ustensiles de cuisine, des décorations ou encore des t-shirts.

Le café-causerie du 21 janvier tombait le jour de la Journée internationale des câlins. Ainsi, dès leur arrivé au CCFS, les aînés ont été accueillis par un comité qui leur offrait un câlin et leur remettait des cartes personnalisées à leur nom, leur disant à quel point ils sont appréciés et aimés.

« C’était une surprise. Ils étaient vraiment contents et très touchés par cette attention particulière. Ils sont également repartis avec un sac rempli de chocolat, de guimauves et autres sucreries. Nous avons beaucoup ri et eu du plaisir ensemble », conclut Mme Prévost.

En février, tous les lundis de 14 h à 15 h, les aînés se rendront à la piscine pour bénéficier d’un cours d’aquaforme.

Photo (CCFS) : Les aînés participe en grand nombre au café-causerie.