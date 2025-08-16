Le 20 juillet, plus de 4000 participants de tous horizons se sont rassemblés au Western Fair pour le départ du 15e défilé de la Fierté dans les rues de London. Le Festival de la Fierté de London propose plusieurs activités durant le mois de juillet dont la remise des Prix de la Fierté qui a eu lieu la veille. Le Prix Ken Sadler est remis à une personne qui a démontré un extrême dévouement au cours de la dernière année pour élever les communautés LGBT2Q+ de London par son engagement actif avec le Festival et d’autres initiatives locales. Le prix a été décerné à Claude Guillemette, un francophone de la communauté, fondateur et hôte de Queeraoke, un événement cabaret karaoké qui a lieu tous les lundis soirs à la brasserie London Co-op.

Crédit photo : Ville de London