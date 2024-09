Richard Caumartin

Le commissaire aux services en français de l’Ontario, Carl Bouchard, a effectué une tournée du Sud-Ouest dans le but d’y rencontrer les francophones pour les informer de leurs droits par rapport à l’offre active des services en français et pour connaître leurs défis.

La tournée a débuté le 26 août au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) en présence des organismes et intervenants de la région. Il y avait, entre autres, des représentants de la Société économique de l’Ontario, du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest, des Dames de Sainte-Anne de la paroisse Saint-Thomas d’Aquin, du Centre culturel Jolliet et du Centre communautaire francophone.

« Le commissaire voulait avoir une discussion amicale avec nous, sans agenda spécifique, explique Tanya Tamilio, présidente du CCFS. Il nous a informés sur ce que la nouvelle désignation de Sarnia implique et nous a rappelé de ne pas se gêner pour porter plainte lorsque les services ne sont pas disponibles ou de qualité suffisante. Il a insisté sur le fait qu’il est très important de demander à se faire servir en français. J’ai apprécié cette rencontre et le fait que des personnes de la région ont pu le rencontrer et apprendre en quoi consiste le rôle du commissaire et ce qu’il fait pour nous. »

M. Bouchard a évoqué la méconnaissance des droits linguistiques parmi les francophones qui tendent à se tourner vers l’anglais pour des raisons pratiques ou par ignorance de leurs droits à des services en français. « Le droit aux services n’est pas une suggestion, c’est un acquis qui devrait être respecté », conclut-il.

La tournée s’est poursuivie à Chatham, Windsor et London les 27 et 28 août. Sur la photo ci-dessus, Carl Bouchard est entouré d’intervenants d’organismes francophones de Sarnia.

Photo (CCFS) : Le commissaire aux services en français de l’Ontario, Carl Bouchard, a débuté sa tournée avec le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) en présence des organismes et intervenants de la région.