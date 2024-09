Type Diabeat It annonce la cinquième course/marche annuelle de 5 km contre le diabète, qui aura lieu le 7 septembre, de 8 h à 12 h, au parc Springbank. La communauté est invitée à se joindre à cet événement pour une matinée de fitness, de plaisir et de collecte de fonds. L’objectif de l’organisme est de recueillir 100 000 $ pour soutenir son mandat de lutte contre la mauvaise alimentation, l’un des facteurs de risque comportementaux du diabète de type 2.

Reconnaissant l’influence significative de l’alimentation sur les résultats de santé, en particulier dans les communautés confrontées à des inégalités systémiques, Type Diabeat It s’efforce de faire une différence par le biais de ses programmes et services.

« Chez Type Diabeat It, nous considérons la nourriture comme une solution multifacette : un outil pour la santé, une ressource pour l’autonomisation, un moyen d’équité et une réponse à l’insécurité alimentaire. Nous reconnaissons que la pauvreté a un impact significatif sur les résultats de santé et nous nous engageons à relever ces défis de front. Nous croyons que nous autonomisons par la nourriture », déclare Mystery Furtado, PDG de l’organisme.

Cette année, Type Diabeat It amasse des fonds pour soutenir son projet de 1,5 acre. Cette initiative fournira des boîtes alimentaires mensuelles aux diabétiques, des repas chauds aux enfants et jeunes vivant dans des logements à faible revenu, et renforcera ses efforts de sensibilisation à la nutrition dans la ville. « Nous croyons que grâce à ces efforts, nous pouvons créer un avenir plus sain et plus équitable pour tous », ajoute Mme Furtado.

C’est donc un rendez-vous le 7 septembre pour une matinée de musique en direct par DJ Joze, de peinture faciale, de sessions de Zumba avec Dina Umwali, de maïs grillé, de brochettes de fruits et d’une session de fitness de récupération avec Anique de Daley Fitness. Les inscriptions sont disponibles en ligne sur diabeat-it.ca/annual-5k-run. Pour en savoir plus sur l’organisation, consultez le site www.diabeat-it.ca ou sur leurs réseaux sociaux @typediabeatit.