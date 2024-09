Alexia Grousson

La tenue du tournoi de golf du Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ) remonte aux années 1970, dès les premiers moments de l’organisme. Ce tournoi aura connu de très bonnes années. Depuis le retour à une vie normale postpandémique, Normand Prévost, président du CCFJ et passionné de golf depuis toujours, a décidé d’en faire une activité annuelle. Cette année, l’événement a eu lieu le 24 août, au terrain de golf de Camlachie.

Pour les participants, cette activité est une occasion de célébrer la culture francophone tout en profitant d’une journée de compétition amicale sur le parcours. Elle attire des golfeurs de différents niveaux et de tout âge.

Lors de cette partie, une trentaine de personnes réparties en neuf équipes se sont affrontées. « Cette année, nous avons simplifié les règles afin que des personnes de tout niveau puissent venir jouer », explique Marie-Claude Émond, coordonnatrice au CCFJ.

À la fin de la partie, deux équipes étaient à égalité pour la première place. Pour les départager, Mme Émond a choisi un trou mystère et a regardé le pointage des deux équipes. Les gagnants, ceux qui ont fait le meilleur pointage, étaient l’équipe de Chad Pelchat, Chris Derby, Daniel Lebel et Gaelan Foley. Ils ont devancé les finalistes Bella, Tammy et Dan Mathieson. Les deux équipes sont reparties avec un trophée.

Des prix pour des spécificités ont également été offerts tels que celui de la balle la plus près du trou, attribué à David Lauzier, et ceux du plus long coup de départ pour une femme et un homme, remis respectivement à Lise Hickey et Wade Metcalf. Quant aux autres participants, ils ont reçu des balles de golf et des chapeaux.

En plus du jeu, le tournoi incluait un repas au restaurant du Club. Les participants ont dégusté des sandwichs au roastbeef servis avec de la salade.

« Les conditions météorologiques étaient idéales pour cette journée, la température était bonne et il faisait un beau soleil. Nous remercions tous les participants ainsi que l’équipe du Club de golf pour son accueil. À l’année prochaine ! », conclut Normand Prévost.

Le tournoi de golf, qui se distingue par son ambiance conviviale et sa portée communautaire, attire des golfeurs de différents niveaux et endroits, tous unis par la langue française et l’amour du golf. Un événement incontournable de l’été!

Photo (CCFJ) : Normand Prévost et un membre de son équipe