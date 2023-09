Alexia Grousson

Les employés du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) n’ont pas chômé cet été. En effet, en plus de maintenir plusieurs programmes, formations et activités, ils ont préparé la planification de la rentrée et de l’automne.

Une des formations toujours en cours est celle de la petite enfance. Depuis trois ans, l’organisme propose ce cursus avec ses partenaires, dont le Collège Boréal.

« Il y a une crise de main-d’œuvre dans le secteur de la petite enfance au niveau provincial. Nous sommes heureux de proposer une formation d’introduction à une carrière dans ce domaine. Elle s’adresse à tous ceux qui recherche un emploi ou ceux qui travaillent déjà dans ce secteur et souhaitent développer leurs compétences ou aspirer à des postes de direction. Tous les tests et les exigences obligatoires de ce travail sont effectués. Par exemple, au début du mois d’août, il y a eu la formation aux premiers secours et du RCP », atteste Paulette Desjardins, directrice générale du CCFL.

Ce programme donné en français dure 12 semaines. Il est en mode hybride, avec des cours en ligne et des semaines de stage. Les places sont limitées à 25 personnes et il est possible de s’inscrire pour la session qui débutera au mois d’octobre.

En ce qui concerne les aînés, des services sont disponibles l’année durant tel celui de l’aide aux déplacements grâce à la navette du CCFL. Seuls les membres inscrits au programme Carrefour des adultes et aînés francophones et qui ne peuvent pas se déplacer par eux-mêmes, bénéficient gratuitement de ce service. Comment ça fonctionne? Il suffit de téléphoner au CCFL pour prendre un rendez-vous, et ce, 48 heures d’avance. La navette, qui dessert uniquement la ville de London, est disponible du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.

« Si nos aînés ont besoin d’aide pour leurs courses alimentaires, un rendez-vous médical ou un autre déplacement, qu’ils n’hésitent pas à nous appeler. Nous sommes heureux de pouvoir les aider et répondre à leurs besoins », ajoute Mme Desjardins.

Des nouveautés sont également prévues pour la rentrée. Ainsi, un programme de renforcement à l’aide pour les aînés est en train de voir le jour. Il comportera des services tels que la livraison de mets pour les personnes à faible revenu, le déneigement, la tonte de pelouse ou des tâches ménagères légères.

Pour plus de renseignements, téléphoner au CCFL au 519 673-1977.

Photo (courtoisie CCFL) : Une formation pour « premiers secours » a lieu pour les femmes inscrites à la formation en petite enfance.