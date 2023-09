Le gouvernement de l’Ontario célèbre l’ouverture d’un nouveau carrefour bien-être pour les jeunes à Sarnia, accélérant et facilitant l’aiguillage des jeunes du comté de Lambton et des environs vers des soins de santé mentale et aux toxicomanes et des soins primaires, plus près de chez eux.

« Notre gouvernement aiguille les jeunes et leurs familles vers des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances dans chaque coin de la province, a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé.

« Alors que nous continuons à accroître nombre de carrefours bien-être pour les jeunes en Ontario, les jeunes de Sarnia-Lambton auront désormais un accès plus commode aux soins de santé mentale et des dépendances et aux soins primaires dont ils ont besoin, à un endroit centralisé, plus près de chez eux. »

Le Carrefour bien-être pour les jeunes de Sarnia-Lambton est l’un des huit nouveaux carrefours que le gouvernement ajoute aux 14 déjà en exploitation qui aiguillent les jeunes vers des services de santé mentale partout dans la province. Ces carrefours aideront à combler le manque de services pour les jeunes en matière de toxicomanie dans la région en offrant aux enfants et aux jeunes de 12 à 25 ans un endroit sécuritaire et accueillant pour accéder aux services de santé mentale dont ils ont besoin au moment adéquat et au bon endroit.

À Sarnia, les jeunes et leurs familles peuvent visiter le Carrefour bien-être afin d’être aiguillés vers des services de santé mentale, de lutte contre les dépendances et de soins primaires commodes et gratuits grâce à des services rapides sans rendez-vous, des rendez-vous et des services virtuels. Le Carrefour offrira également une gamme d’autres services et de soutiens, notamment des services en matière d’éducation, d’emploi, de formation, d’hébergement et d’autres services communautaires et sociaux.

« Élargir notre réseau de Carrefours bien-être pour les jeunes est une autre mesure qu’adopte notre gouvernement pour s’assurer que la population ontarienne de tous âges a un accès commode à des soutiens en santé mentale et en toxicomanie de la plus haute qualité qui soit, au moment et à l’endroit où elle en a besoin, a affirmé Michael Tibollo, ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances.

« Nous allons continuer à investir dans les soins de santé mentale et aux toxicomanes dans le cadre du déploiement continu de Vers le mieux-être, et nous demeurons indéfectibles dans notre engagement à régler, une bonne fois pour toutes, les problèmes de longue date auxquels le système est confronté. »

Source : ministère de la Santé

Photo (CCFS) : Devant le nouveau Carrefour bien-être, l’affiche est bilingue, Sarnia étant désigné en vertu de la Loi sur les services en français.