Alexia Grousson

Comme à son habitude, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a invité la communauté à se réunir pour célébrer la fin de la saison estivale. Cette année, la fête a eu lieu le 26 août au parc Springbank.

« Cette activité avait pour objectif de rassembler la communauté dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, lui permettant ainsi de renforcer les liens entre voisins et amis. Cette célébration était ouverte à tous, mais nous attendions plus particulièrement les francophones, les francophiles et les nouveaux arrivants, relate le coordinateur de Connexions communautaires et Carrefour ethnoculturel du CCFL, Rachid Barrima.

« Ces journées permettent de s’intégrer, de faire des connections et d’échanger avec d’autres personnes de la communauté. Nous sommes satisfaits. Il y avait de nombreuses familles, jeunes et moins jeunes, et d’autres qui sont venus avec leurs amis. »

Au programme figuraient des activités amusantes pour tous. Par exemple, des jeux gonflables étaient installés un peu partout sur le site pour divertir les plus jeunes. Il y avait aussi des activités telles que le coloriage et le soccer destinés à favoriser les interactions familiales.

Pour le repas, un potluck avait été organisé. Les gens étaient invités à apporter un plat a partager avec les autres convives. « Les participants ont apporté un éventail de plats et de boissons, créant ainsi un menu varié et équilibré. Des arômes alléchants flottaient dans l’air alors que les participants partageaient leurs spécialités culinaires et découvraient de nouvelles saveurs. Cet échange culinaire a été le reflet de la diversité et de l’harmonie qui caractérisent la communauté francophone de London », ajoute le coordinateur.

Les kiosques de certains partenaires du CCFL ont aussi présenté leurs services. Le Carrefour a également fait la promotion de ses activités d’automne qui débutent ce mois-ci.

« C’est important de proposer des rencontres et initiatives de rapprochement des communautés ethnoculturelles francophones à London. Ces événements sont des beaux moments de partage avec une super ambiance », conclut Rachid Barrima.

Photo (courtoisie CCFL) : Le Carrefour communautaire francophone de London a invité la communauté immigrante à se réunir au parc Springbank pour partager dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.