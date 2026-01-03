

La veillée du 5 décembre, organisée par The Centre en collaboration avec Réseau Femmes du Sud-Ouest et le CCVAW, a réuni la communauté de Sarnia pour rendre hommage aux 14 victimes de la tragédie de la Polytechnique de Montréal. À la veille de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, les participants ont aussi honoré la mémoire des 43 femmes victimes de féminicide en Ontario depuis un an. Ce moment de recueillement a permis d’exprimer une solidarité collective et un engagement renouvelé contre la violence faite aux femmes. (Crédit : RFSOO)