Audrey Minzola, Sarnia

« Ma plus belle Saint-Valentin remonte au 14 février 2023. J’avais organisé un atelier de chocolat pour les aînées. Passionnée de cuisine, j’étais ravie de partager ce moment. Cet atelier a aussi été pour moi une belle occasion d’apprentissage, notamment autour de la fabrication de biscuits et d’autres recettes gourmandes à base de chocolat. L’ambiance était chaleureuse, joyeuse et remplie de sourires. Une Saint-Valentin simple, humaine et délicieusement mémorable pour les aînées de Sarnia. »

Loan Nguyen, London

« Ça remonte à ma première année au Canada. Ce jour-là, notre fille est rentrée de la garderie avec des cartes et des bonbons et, notre voisin, un petit garçon de trois ans, lui a offert une rose faite en Lego. Dans notre pays d’origine, la Saint-Valentin est surtout une fête entre adultes. Ici, nous avons découvert qu’elle est vécue par tout le monde, y compris les enfants. Ces petits gestes m’ont profondément touchée et m’ont fait comprendre que l’accueil et l’intégration passent aussi par la bienveillance du quotidien. »

David Lauzier, Sarnia

« Ma plus belle Saint-Valentin remonte à 2016. Ma femme habitait alors à Sarnia et moi, j’étais au Québec pour mes études. Elle était venue me rejoindre et nous nous avions organisé une petite soirée simple et relaxe, juste nous deux. Comme je suis quelqu’un de très romantique, j’avais acheté du vin et des pogos pour le souper. Heureusement qu’elle a un excellent sens de l’humour, parce que je ne crois pas que je serais marié aujourd’hui. »

Evelyn Box, London

« Ma plus belle Saint-Valentin, c’est la première que j’ai passée avec ma fiancée. J’étais allée la visiter à Toronto et, comme il neigeait à gros flocons, nous avons décidé de commander à manger et de regarder Hairspray. Mais catastrophe, le livreur s’est embourbé avec sa voiture! Son cellulaire étant resté à l’intérieur, nous avons dû l’aider à appeler un dépanneur, et il a attendu dehors devant notre condo pendant 45 minutes. La nourriture était froide lorsque nous avons enfin pu manger. Cette histoire est devenue un souvenir que nous racontons encore en riant. »

Melissa Guérette, Sarnia

« J’apprécie la Saint-Valentin comme un rappel de l’importance d’exprimer son amour de façon concrète, sans toutefois m’y attarder excessivement. Pour moi, il est plus important de porter attention à la manière dont l’amour se manifeste au quotidien qu’aux gestes posés une seule fois par an. J’ai déjà vécu la joie de recevoir des attentions romantiques à la Saint-Valentin qui se sont révélées décevantes au jour le jour et, à l’inverse, des Saint-Valentin plus simples et paisibles où l’amour était pourtant bien présent. Vivre l’amour au quotidien est ce que je privilégie. »