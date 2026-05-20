Plus d’un an après sa désignation de « communauté francophone accueillante », London dresse un premier bilan de ses activités. Entre mobilisation communautaire, programmes d’intégration et initiatives concrètes, elle affiche des résultats encourageants tout en identifiant des défis persistants pour mieux répondre aux besoins des francophones.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Depuis août 2024, la Communauté francophone accueillante (CFA) de London a concentré ses efforts sur le déploiement du plan communautaire élaboré à partir des consultations régionales. Cette première étape a contribué à tisser un lien direct avec la population francophone, en particulier les nouveaux arrivants. Les besoins exprimés touchent principalement l’accès aux services en français, l’intégration sociale et professionnelle ainsi que le développement d’un sentiment d’appartenance.

« Cette première année nous a permis de mieux comprendre les réalités locales et de constater que la réussite repose sur l’écoute de la communauté et la collaboration avec les partenaires », souligne Nabila Sissaoui, coordonnatrice de la CFA de London.

Parmi les moments significatifs, l’appel de propositions lancé auprès de la communauté a suscité un fort engouement. Au total, 22 projets ont été soumis, dont 7 ont été soutenus. Cette mobilisation témoigne d’un désir réel de participation et d’engagement des acteurs locaux, notamment des associations ethnoculturelles.

Plusieurs initiatives ont également eu un impact concret. Les cercles de conversation en anglais ont attiré une dizaine de participants par groupe, avec un taux de satisfaction élevé. Des formations linguistiques en Service à la clientèle et en Petite Enfance ont permis à de nombreux participants de développer leurs compétences.

La CFA a aussi organisé une foire d’emploi bilingue qui a réuni une quinzaine d’employeurs sur place, et atelier préparatoire suivi par plusieurs participants. Du côté du mentorat, cinq jumelages ont été réalisés, dont trois ont débouché sur un emploi.

Les actions en entrepreneuriat, en participation civique et en découverte des institutions ont également contribué à renforcer l’intégration des nouveaux arrivants. Plus de 150 personnes ont visités des organismes locaux et provinciaux, tandis que 47 participants ont suivi des formations sur le système canadien.

Malgré ces résultats, certains défis demeurent : le manque de visibilité des services en français et la difficulté à rejoindre certaines personnes de la communauté. La CFA souhaite donc multiplier les stratégies de communication et diversifier ses approches.

Le succès des initiatives repose en grande partie sur la collaboration entre partenaires, l’engagement des membres de la communauté et une approche adaptée aux réalités locales. Des sondages réalisés après chaque activité confirment la satisfaction des participants et la pertinence des actions mises en place.

Une rencontre avec le Conseil consultatif communautaire est prévue en juin afin de mettre au point le plan d’action. L’objectif consiste à identifier les initiatives à poursuivre et à faire émerger de nouvelles priorités.

À plus long terme, la CFA de London souhaite renforcer la mobilisation, améliorer la coordination entre les acteurs francophones et accroître la visibilité des services avec, comme enjeux, de favoriser l’ancrage durable des francophones dans la région et consolider une communauté inclusive et dynamique.

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Photo : Les membres du Conseil consultatif communautaire (Crédit : CFA de London)