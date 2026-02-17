Grâce à un financement du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, une nouvelle série d’ateliers destinés aux hommes a été lancée par le RFSOO. L’initiative vise à favoriser des relations plus saines en abordant la prévention de la violence et la masculinité positive.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Un nouveau projet du Réseau-femmes du sud-ouest de l’Ontario (RFSOO) intitulé « Non, pas sans vous! » vient d’être lancé afin d’impliquer davantage les hommes dans la prévention de la violence et la promotion de relations saines. Cette initiative se décline en quatre modules offerts dans les régions de London, Sarnia et Windsor.

Le premier atelier qui s’est tenu le 6 février au Carrefour communautaire francophone de London a rassemblé 22 participants. Les séances sont animées par Kerry Menelas, psychologue spécialisée en thérapie de couple. L’approche se veut inclusive et bienveillante. Des ateliers sont conçus par un homme, pour les hommes, afin de créer un espace sécurisant où la vulnérabilité peut s’exprimer sans jugement.

Le premier module intitulé Comprendre les formes de violence pour mieux les prévenir, a permis d’explorer les différentes manifestations de la violence, qu’elle soit physique, psychologique, verbale ou économique. Les prochaines rencontres aborderont Construire une masculinité positive, Communiquer avec respect et responsabilités incluant la communication non violente et la gestion des conflits ainsi que Construire des relations saines et durables, où seront discutés l’amour, l’intimité, la confiance et le consentement.

Le recrutement des participants s’est principalement fait par le bouche-à-oreille, avec l’appui de partenaires communautaires. « Nous avons été surpris de voir un aussi grand nombre de participants. Cela démontre que les hommes sont prêts à s’impliquer et à être ouverts au changement », souligne Medleen Menelas, coordonnatrice de projets au RFSOO.

Selon les sondages recueillis après l’atelier, les hommes ont participé activement et ont exprimé le désir de prolonger les discussions. Certains participants ont même poursuivi la conversation pendant plusieurs heures dans un restaurant après la séance, signe de l’intérêt suscité par la démarche.

Si de nombreuses initiatives de sensibilisation du Réseau ont historiquement ciblé les femmes, les organisateurs rappellent que la prévention de la violence ne peut être efficace sans l’engagement des hommes. « Les statistiques démontrent que les femmes représentent plus de 70 % des victimes de violence, tandis que les hommes comptent pour moins de 30 %. Cela prouve que ces derniers peuvent également être touchés, d’où l’importance d’en parler. »

« Lorsque l’éducation est faite des deux côtés, cela diminue le risque de violence et favorise une meilleure compréhension mutuelle », estime-t-on. L’objectif est de promouvoir un meilleur équilibre au sein des couples et des familles en encourageant la responsabilisation et le dialogue.

Au-delà du contenu pédagogique, l’initiative met surtout l’accent sur la création d’un espace sécurisant où les hommes peuvent réfléchir ensemble à leurs comportements, leurs émotions et leurs relations. Pour les organisateurs, offrir cet espace est essentiel pour amorcer un changement durable.

Les prochains ateliers auront lieu à Sarnia et à Windsor dans les prochaines semaines.

Photo : Une vingtaine d’hommes ont participé au premier module du projet. (Crédit : RFSOO)