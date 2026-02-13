Alexia Grousson

Organisée chaque année autour du 27 janvier, la Journée de l’alphabétisation familiale vise à sensibiliser le public à l’importance de la lecture et de l’écriture en famille. Elle met en lumière le rôle des interactions quotidiennes entre parents et enfants autour des mots, des livres et des échanges, des éléments essentiels au développement des jeunes.

Pour souligner cette journée, la bibliothèque du comté de Lambton a accueilli, le 24 janvier, le festival de la Journée de la littératie familiale à la bibliothèque de Sarnia. Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a pris part à l’activité avec un kiosque d’information en français.

« Chaque année, la bibliothèque du comté de Lambton organise un festival pour célébrer la lecture. L’objectif est surtout d’encourager les familles à se retrouver, à partager du temps ensemble et à échanger », explique Lo-Ann Chan, navigatrice des services sociaux et de santé en français au CCFS.

Une vingtaine d’organismes communautaires étaient présents au festival qui a attiré entre 300 et 400 familles. Parmi eux, le CCFS s’est distingué en étant le seul organisme francophone présent, ce qui a constitué une première participation et, surtout, une première représentation officielle de services en français lors de ce festival.

Les activités offraient un large éventail d’expériences pour petits et grands. Il y avait du maquillage sur visage, du henné, de la réalité virtuelle et un accès à une imprimante 3D. Une troupe de théâtre a également animé la matinée en proposant une adaptation de Robin des Bois, ce qui a ajouté une dimension culturelle et ludique.

Le kiosque animé par la présidente Tanya Tamillio et Lo-Ann Chan, a suscité un vif intérêt auprès du public. « Plusieurs personnes se sont arrêtées pour échanger avec nous et, pour plusieurs, c’était une véritable découverte : elles ignoraient l’existence du Centre », souligne Mme Chan.

Elle note également que de nombreux jeunes qui fréquentent des écoles d’immersion française ont manifesté de l’intérêt pour les services offerts. Selon elle, cet engouement représente une occasion de les encourager à continuer à pratiquer le français grâce aux camps d’été et à diverses activités communautaires.

« Nous espérons que cette visibilité mènera à l’arrivée de nouvelles familles au Centre. Cette première expérience a été très positive et nous souhaitons développer davantage de partenariats avec la bibliothèque », conclut Lo-Ann Chan.

Photo : Le kiosque animé par Tanya Tamillio et Lo-Ann Chan a suscité un vif intérêt. (Photo : Courtoisie du CCFS)