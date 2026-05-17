Alexia Grousson

Le Centre culturel francophone Jolliet a tenu, le 17 avril, son souper mensuel au Centre communautaire. Les participants ont été invités à une immersion dans la culture libanaise. L’activité a rassemblé une cinquantaine de personnes venues partager un moment convivial autour d’un repas thématique.

Pour l’occasion, Karine Boivin et son équipe d’apprentis de l’École secondaire Franco-Jeunesse ont préparé un menu inspiré de la perle du Proche-Orient, composé notamment de poulet shawarma accompagné de couscous, avec une option de pizza également offerte.

« Karine Boivin et ses élèves ont choisi le thème de la soirée et qui ont voulu cuisiner des plats typiques de ce pays », précise Normand Prévost, président du Centre culturel Jolliet.

Pendant que les adultes profitaient du repas et des échanges, les plus jeunes ont participé à diverses activités encadrées par deux étudiantes de l’école secondaire Saint-François-Xavier. Au programme : bricolage et jeux dans le gymnase. Ils pouvaient aussi confectionner un drapeau libanais à l’aide d’une feuille naturelle ou créer des colliers de perles. L’objectif était de leur offrir un espace ludique afin de permettre aux parents de profiter pleinement de la soirée.

Si des jeux de société et de cartes étaient initialement prévus pour les adultes, l’ambiance chaleureuse et les discussions animées ont rapidement pris le dessus. « Les convives étaient engagés dans de très bonnes conversations, dans une atmosphère conviviale. C’était un « 5 à 7 » riche en échanges », conclut Normand Prévost.

La soirée s’est également démarquée par la présence de nouveaux participants, et une forte participation de jeunes, un élément essentiel pour assurer la vitalité et la continuité de ces rencontres communautaires. Une relève semble ainsi s’installer progressivement au sein de l’organisme.

Le prochain souper est prévu le 29 mai et proposera une thématique mexicaine, suivie d’une soirée de type trivia.

Photo : : Karine Boivin et son équipe ont préparé un menu libanais. (Crédit : CCFJ)