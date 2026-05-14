L’École secondaire Monseigneur-Bruyère a accueilli récemment le concours régional d’Épelle-moi Canada pour la région de London et ses environs. Des élèves des cycles primaire, moyen et intermédiaire s’y sont affrontés, démontrant leurs habiletés linguistiques. L’événement s’est conclu par une cérémonie de remise de prix, et les gagnants auront l’occasion de représenter leur région au championnat national, qui se tiendra le 17 mai à Toronto.

Photo : Les gagnants du cycle moyen : Charlie, Zarachi et Ethan (Crédit : ÉMC)