L’Ontario investit dans la construction et l’agrandissement d’établissements scolaires à travers la province. Dans le Sud-Ouest ontarien, les conseils scolaires francophones Providence et Viamonde bénéficieront de nouveaux projets majeurs destinés à répondre à la croissance des familles francophones et aux besoins grandissants en éducation en français.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Le gouvernement ontarien a annoncé un investissement de 1,6 milliard $ afin de financer 79 projets de construction et d’agrandissement d’écoles partout dans la province. Cette enveloppe vise à offrir aux élèves des infrastructures modernes et adaptées à l’augmentation de la population scolaire.

Parmi les projets retenus figurent deux nouvelles écoles francophones dans la région de London, où la demande pour des services éducatifs en français continue de progresser.

Le Conseil scolaire Viamonde a confirmé l’obtention d’un financement de 15,6 millions $ pour la construction d’une école élémentaire à St. Thomas. L’annonce a été faite par le ministre de l’Éducation, Paul Calandra.

L’établissement pourra accueillir 262 élèves de l’élémentaire ainsi que 49 places en garderie agréée. Le bâtiment comprendra également un gymnase, une bibliothèque et deux salles de ressources destinées au soutien des élèves.

« Le Conseil scolaire Viamonde est fier d’annoncer l’obtention de ce financement. Ces fonds nous permettront d’offrir une éducation en langue française de qualité aux familles de la région de Talbotville/St. Thomas et des environs », a indiqué Steve Lapierre, directeur des communications chez Viamonde.

Le projet sera réalisé en partenariat avec le Thames Valley District School Board. Cette approche commune permettra aux deux organismes de réduire certains coûts de construction et développer des installations adaptées à leurs besoins respectifs.

Selon Viamonde, cette collaboration favorisera aussi une meilleure proximité avec les familles francophones et limitera les déplacements quotidiens des élèves. Malgré ce partenariat, chaque conseil disposera de ses propres espaces et services.

Les prochaines étapes du dossier incluent la mise en ligne de renseignements destinés à informer régulièrement la population de l’évolution des travaux. Aucune date officielle d’ouverture n’a toutefois encore été annoncée.

De son côté, le Conseil scolaire catholique Providence a également obtenu un important appui financier pour la création d’une quatrième école élémentaire francophone dans la région de London. Le projet bénéficiera d’un investissement de 24,2 millions $ et permettra d’accueillir 458 élèves ainsi que 88 places en services de garde agréés.

« Nous sommes ravis que le ministère ait reconnu le besoin particulier pour les familles francophones qui sont en croissance dans la région. Ce financement va nous permettre de continuer d’offrir les services », affirme Carolyn Bastien, directrice de l’éducation et secrétaire du Conseil.

Le Csc Providence se trouve actuellement dans le processus d’identification du terrain et du futur nom de l’école. Si les différentes étapes avancent comme prévu, l’ouverture pourrait avoir lieu en septembre 2029, mais cela reste une estimation temporaire.

Ces investissements s’inscrivent dans une volonté provinciale d’améliorer l’accès à des infrastructures modernes pour les familles vivant en contexte minoritaire. Avec ces nouveaux établissements, les conseils scolaires espèrent non seulement répondre aux besoins grandissants des élèves, mais aussi contribuer au développement durable des communautés francophones dans plusieurs régions de l’Ontario.

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PHOTO : De gauche à droite, Bill Tucker, directeur de l’éducation du Thames Valley District School Board, Sébastien Fontaine, directeur de l’éducation au CS Viamonde, Paul Calandra, ministre de l’Éducation, et Benoit Fortin, président de Viamonde. (Crédit : Cs Viamonde)