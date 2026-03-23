

Le Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) a célébré la Saint-Patrick dans une ambiance chaleureuse au restaurant, en compagnie de ses aînés. Pour l’occasion, tous étaient vêtus de vert et de blanc, ajoutant une touche festive à la rencontre. L’activité a permis aux participants de se retrouver, d’échanger et de partager un moment convivial autour de cette fête d’origine irlandaise. Entre rires et discussions, l’événement a souligné l’importance de ces activités pour briser l’isolement et renforcer les liens au sein de la communauté francophone. (Crédit CCFS)