

Pour lancer le Mois de la francophonie, le 1er mars, des membres du Centre culturel Jolliet ont assisté, à Sarnia, au match opposant les Stings de Sarnia aux 67’s d’Ottawa. Environ 45 participants ont fait le déplacement afin d’encourager l’équipe locale dans une ambiance festive. Malgré leur soutien, les Stings se sont inclinés 5 à 0. Cette défaite complique davantage la situation de Sarnia qui tente toujours de se faire une place en séries éliminatoires dans la Ligue de hockey de l’Ontario. (Crédit : Centre Jolliet)



