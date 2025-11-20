Le 9 novembre, des membres du Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ) se sont rendus dans l’amphithéâtre des Sting de Sarnia, où 46 personnes sont allées soutenir l’équipe locale. Certains découvraient le hockey pour la première fois. Les participants ont assisté à une belle victoire de 6 à 5 en prolongation contre l’équipe de North Bay. Cette mobilisation marque le succès de la première sortie d’une série d’activités hivernales de l’organisme qui a pour objectif d’offrir à ses membres des expériences culturelles et sportives enrichissantes.

(Crédit photo: CCFJ)