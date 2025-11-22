Chrismène Dorme

Le Centre culturel Jolliet a conclu son dernier 5 à 7 de l’année sur une note chaleureuse et festive, le vendredi 14 novembre, alors qu’une soixantaine de personnes s’étaient déplacées pour l’occasion. L’activité, placée sous le thème de la Jamaïque, a réuni familles, bénévoles et la communauté autour d’un souper et d’animations pour tous les âges.

Karine Boivin et ses apprentis chefs de l’école Franco-Jeunesse ont relevé avec succès le défi d’élaborer un menu entièrement jamaïcain. Inspirés, créatifs et attentifs aux détails, les jeunes cuisiniers ont offert aux invités une expérience culinaire dépaysante. « Sous la supervision de Karine, ils ont permis de ravir les papilles et de faire voyager les participants avec des plats hauts en couleur », souligne le président de l’organisme, Normand Prévost.

La décoration aux couleurs de la Jamaïque contribuait à l’ambiance générale, qui n’a pas manqué de charme. « L’ambiance était bonne ainsi que la nourriture. Des activités sur le même thème étaient prévues pour les plus jeunes », ajoute le président.

La soirée a également été marquée par la prestation d’Isabelle Élise qui, accompagnée de sa guitare, a capté l’attention avec sa voix envoûtante. Son conjoint Mike se joignait à elle aux percussions, donnant à l’ensemble une ambiance chaleureuse et rythmée. Leur présence a fortement contribué à l’énergie de la soirée, tant auprès des adultes que des plus jeunes. « Oui, les enfants ont même demandé : « C’est quand la prochaine soirée? Pour plusieurs, c’était la première fois », raconte M. Prévost.

Le 5 à 7 a d’ailleurs accueilli plusieurs jeunes familles, un fait particulièrement réjouissant pour l’équipe du Centre culturel. « C’était bien de voir de nouveaux visages que nous avons été ravis d’accueillir », affirme M. Prévost.

Pendant que les adultes profitaient des animations musicales, les plus jeunes, eux, ont pu dépenser leur énergie dans le gymnase adjacent en jouant au ballon. Un atelier de bricolage animé par Ginette Prévost était également offert, ajoutant une touche créative et ludique à cette soirée.

Alors que l’année touche à sa fin, le Centre culturel Jolliet se tourne déjà vers son prochain rendez-vous communautaire. Le président confirme que la planification du 5 à 7 de janvier est bien amorcée. « Sans doute, nous allons renouveler notre collaboration avec Karine Boivin pour présenter une autre thématique culinaire », conclut-il.

Photo : Karine Boivin et ses apprentis cuistots (Crédit : CCFJ)