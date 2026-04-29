Alexia Grousson

L’Association des Ivoiriens de London Middlesex amorce un nouveau chapitre de son développement. Fondée en 2020, l’organisation s’était jusqu’ici limitée à des activités internes, avant de franchir une étape importante en mars 2026 avec la tenue de sa première activité officielle ouverte aux autres communautés. Aujourd’hui forte d’environ 50 membres, l’organisme souhaite élargir sa portée et affirmer sa présence au sein de la région.

« Au début, nous n’étions que quelques personnes, mais maintenant de plus en plus de gens se joindront à nous. Nous voulions étendre nos activités à toute la communauté, célébrer la diversité de façon officielle, intégrer tout le monde et montrer que nous existons », explique la vice-présidente, Natacha Toué.

Le regroupement a pour point d’honneur l’accueil des nouveaux arrivants. « Nous essayons de les contacter directement afin de leur montrer qu’il existe une communauté ivoirienne ici. Nous voulons qu’ils se sentent chez eux, qu’ils ne soient pas isolés. Nous sommes avant tout un lieu de fraternité, d’écoute et d’accompagnement pour faciliter leur intégration », souligne Mme Toué, insistant sur l’importance de créer un sentiment d’appartenance dès l’arrivée.

L’adhésion à l’association est ouverte aux personnes d’origine ivoirienne ou liées par mariage, moyennant un droit d’inscription et une cotisation mensuelle.

Cette volonté d’ouverture s’est concrétisée le 28 mars lors d’un événement organisé au Carrefour communautaire francophone de London, en collaboration avec la communauté haïtienne et soutenu par la Communauté francophone accueillante locale.

Intitulée Cultures du monde, la journée visait à célébrer les différentes cultures, dont celles de la Côte d’Ivoire, d’Haïti, du Cameroun, du Kenya, du Bénin, du Congo et du Maroc. « Il est important pour les enfants de connaître leurs origines, leurs valeurs et leur héritage. Nous avons présenté des rites, des symboles, des objets culturels et offert des dégustations de mets ivoiriens. Pour beaucoup, c’était une véritable découverte », précise la vice-présidente.

L’initiative a donc rassemblé un large éventail de communautés, dans un esprit d’hospitalité cher à la culture ivoirienne. « Chez nous, l’accueil se dit akwaba. La Côte d’Ivoire est reconnue pour son hospitalité et pour son amour des gens. De plus, cette soirée m’a profondément émue, elle m’a rappelé les cérémonies de mon enfance », conclut Natacha Toué.

Forte de cet élan, l’association entend poursuivre ses initiatives. Elle prépare déjà la prochaine activité, la commémoration de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, prévue autour du 7 août, avec l’ambition de continuer à tisser des liens entre les cultures et les générations.

Photo : Tenues royales de la Côte d’Ivoire (Courtoisie : Natacha Toué)