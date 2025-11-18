Alexia Grousson

Le 2 novembre, la salle paroissiale Saint-Thomas-d’Aquin de Sarnia a vibré au rythme du bazar artisanal des Dames de Ste-Anne, un événement attendu par la communauté francophone locale.

« Cette activité poursuit plusieurs objectifs, explique Ginette Prévost, présidente de l’organisme. Elle permet d’abord de recueillir des fonds pour soutenir notre paroisse et répondre aux besoins de l’église, tout en venant en aide aux familles plus démunies. Elle contribue également aux écoles catholiques francophones de Sarnia, en soutenant les programmes de nutrition et les retraites des élèves. Fidèles à l’esprit de solidarité, nous redonnons ce que nous recevons. Le bazar offre aussi l’occasion de rassembler la communauté et de mettre en valeur le travail des artistes locaux. »

Une vingtaine d’exposants ont présenté leurs créations, allant des pâtisseries maison, tourtières et pâtés à la dinde, à des articles artisanaux tels que tricots, bois sculpté, bijoux, décorations de Noël, articles religieux et confiseries. Parmi eux, une jeune entrepreneure de 14 ans proposait d’adopter des chiens réalisés au crochet, tandis qu’une enseignante-artiste exposait ses tableaux.

Les Dames de Ste-Anne avaient préparé plus de 1500 tartelettes et tartes variées, vendues lors de l’événement et dans les écoles francophones. Une prévente scolaire avait permis de récolter 2600 $ et, le jour du bazar, 4616 $ ont été amassés. Les produits restants seront écoulés d’ici décembre.

Les visiteurs ont également pu se restaurer avec une soupe au poulet et légumes, des fèves au lard, des sandwiches et des desserts, profitant de l’occasion pour échanger avec les exposants et d’autres membres de la communauté.

Plusieurs tirages ont animé la journée. Deux boîtes mystères d’une valeur de 70 $ chacune, comprenant nourriture, produits d’hygiène, cartes-cadeaux et chocolats, ont été remportées par Marie-Guylaine Briand et Thérèse Noël. Le tirage de la dinde a été gagné par Sylvie Goulet Whissell, tandis que la table « chasse aux trésors » proposait des cadeaux réalisés par les exposants et partenaires. La table à « 10 sous » a également attiré de nombreux participants. Enfin, le tirage moitié-moitié, d’une valeur de 1000 $, a été remporté par Madeleine Connor.

Le bazar a connu un franc succès. La salle est restée constamment remplie tout au long de la journée. Les participants ont salué la qualité des tartes et tartelettes, déjà réclamées pour les prochaines éditions, et ont exprimé leur enthousiasme pour l’événement. Les Dames de Ste-Anne, qui ont œuvré avec un grand dévouement, se disent reconnaissantes de la mobilisation de la communauté et de l’enthousiasme suscité par cette initiative, qui mêle solidarité, partage et valorisation du talent local.

Photo (Crédit : Dames de Ste-Anne) : La salle paroissiale Saint-Thomas-d’Aquin accueille le bazar artisanal.