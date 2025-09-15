Alexia Grousson

Les conseils scolaires Viamonde et Providence ont entamé la rentrée scolaire du 2 septembre avec enthousiasme et détermination. À l’École élémentaire Marie-Curie, à London, les membres du personnel ont travaillé avec acharnement durant l’été pour assurer la propreté et la préparation des locaux. Également, le 28 août, l’équipe pédagogique s’est réunie pour finir les préparatifs et être prête pour l’arrivée des élèves. Ces derniers ont été accueillis dans la cour de l’école, où le personnel les a guidés vers leurs nouveaux titulaires de classe. Une rentrée placée sous le signe de l’entraide et de la convivialité.

À l’École secondaire Gabriel-Dumont de London, une surprise a été réservée aux élèves et au personnel avec la visite d’Olivier St-Maurice, surintendant de l’éducation. Cette rencontre avec les enseignants a renforcé l’esprit de convivialité et d’engagement pour la rentrée, apportant un soutien précieux à toute l’équipe éducative. M. St-Maurice s’est aussi rendu à Sarnia, à l’École secondaire Franco-Jeunesse, où la rentrée s’est déroulée dans une ambiance festive.

De son côté, le Conseil scolaire catholique Providence a débuté l’année avec une série d’activités enrichissantes. À l’École élémentaire catholique Frère-André, à London, les enseignants ont participé à une session sur les mathématiques, intégrant diverses stratégies pour mieux soutenir les élèves.

Puis à l’École Saint-Dominique-Savio, à Owen Sound, toute l’équipe, y compris les concierges, a préparé l’école pour commencer l’année scolaire dans une dynamique positive et collective. Cette école compte de nombreux nouveaux élèves et enseignants pour 2025-2026.

Photo (Crédit : école Marie-Curie) : Les membres du personnel de l’École élémentaire Marie-Curie à London se sont réunis le 28 août afin d’être fin prêts pour la rentrée scolaire.



