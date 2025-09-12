Olaïsha Francis

Dans une ambiance des plus chaleureuses, 37 golfeurs se sont retrouvés le 24 août au club de de Camlachie dans la région de Sarnia. Ils ont participé au tournoi de golf francophone organisé par le Centre culturel Jolliet, une tradition estivale pour cette communauté depuis nombre d’années.

« C’est le seul tournoi de golf en français dans le Sud-Ouest ontarien », a déclaré avec joie Marie-Claude Emond, coordonnatrice de l’organisme. Des gens de tous âges et de tous niveaux étaient de la partie. Cet événement a permis de célébrer une fois de plus la langue française dans une ambiance agréable, tout en encourageant un esprit de compétition amical.

Les joueurs répartis en neuf équipes, ont profité d’une superbe journée pour pratiquer ce sport. Après les 18 trous, deux équipes étaient à égalité. Les gagnants se sont démarqués sur les neuf derniers trous.

L’équipe de Tammy Mathieson-Harbaugh, Bella Mathieson-Harbaugh et Dan Harbaugh a gagné, avec deux points d’avance sur Chad Pelchat, Chris Derby, Daniel Lebel et Gaelan Foley. Les deux équipes ont reçu un trophée pour souligner leur performance et leur esprit sportif.

Comme d’habitude, des prix ont été remis pour récompenser de beaux coups. Richard Pilon et Nathalie Lacroix ont gagné le prix pour la balle la plus près du trou. Daniel Lebel chez les hommes et Tammy Mathieson-Harbaugh chez les femmes ont réussi les plus longs coups de départ.

Les autres participants sont repartis avec des prix de présence en remerciement. En plus du sport, le tournoi était l’occasion de partager un bon repas au restaurant du club. Ainsi, les gens ont pu discuter et tisser des liens au sein de la communauté francophone locale.

Ce tournoi, qui associe sport, culture et plaisir, confirme son importance dans le Sud-Ouest.

Photo (Crédit : Centre culturel Jolliet) : L’équipe gagnante, de gauche à droite : Normand Prévost, Dan Harbaugh, Bella Mathieson-Harbaugh et Tammy Mathieson-Harbaugh