

Le groupe musical BLA-BLA-BLA de l’École secondaire Franco-Jeunesse de Sarnia a brillé lors d’un spectacle offert au festival Francophonie en Fête à Toronto. Cet événement célébrait 20 années de succès au Bentway, sous l’autoroute Gardiner la fin de semaine du 12 au 14 septembre. Félicitations aux jeunes artistes bien préparés par Olivier Lacasse et Darcy Robichaud. Une expérience extraordinaire pour ces élèves qui ont partagé la scène avec divers artistes de la francophonie dans toute sa diversité.