Alexia Grousson

C’est avec une grande fierté que l’école élémentaire Saint-Thomas-d’Aquin annonce que deux de ses élèves de 5e année, Annabelle Parizeau et Peyton Pelchat, ont remporté la première place à la foire scientifique de Lambton County, dans la catégorie exposition pour leur projet intitulé Opération réflexes.

C’est la première fois depuis 30 ans que l’école participe à ce concours de sciences qui célébrait son 50e anniversaire. L’enseignant Patrice Dufour avait décidé d’y inscrire les deux jeunes filles pour leur donner un défi supplémentaire.

« Ce sont d’excellentes élèves. Elles aiment être stimulées et donc ce concours était l’occasion parfaite. Il pousse encore plus loin dans l’apprentissage et c’est une activité unique à vivre », explique M. Dufour qui a généreusement donné de son temps pour que les fillettes réalisent leur rêve.

« Elles se sont données beaucoup pour la réalisation du projet. Pendant plus d’un mois, elles sont arrivées chaque jour une heure plus tôt à l’école pour se préparer. Elles sont devenues de plus en plus autonomes et leurs efforts ont été récompensés. Elles ont surmonté plusieurs défis comme le manque de temps et, dans les catégories d’âges, elles devaient trouver des personnes à l’extérieur à l’école pour avoir une moyenne. Elles ont sollicité leurs familles et leurs voisins, raconte l’enseignant.

« De plus, elles ont dû travailler avec les maternelles et créer des objets adaptés à leur âge. À deux reprises, leur gabarit en poterie a été cassé et elles ont dû recommencer. Elles ne se sont pas découragées, elles ont été persévérantes. »

Leur projet a été inspiré par des cours sur le corps humain suivis plus tôt dans l’année. « L’idée est venue de là. Elles voulaient parler du système nerveux que nous avions évoqué en classe, mais elles devaient être plus précises. Alors, elles ont choisi les réflexes. Elles voulaient savoir qui, entre les adultes et les enfants, avaient les meilleurs réflexes.

« La problématique étant posée, elles ont ensuite effectué des recherches, déterminé des groupes d’âge et réalisé les tests. C’est un travail lent et minutieux qu’elles ont réalisé à merveille », ajoute Patrice Dufour.

Lors de la foire des sciences, elles ont concouru dans deux catégories : exposition (niveaux 3 à 5) et soins de santé. Elles ont choisi de présenter tout en français, et ce, dans un environnement anglophone.

« C’était un défi supplémentaire pour les deux élèves. Elles ont dû tout traduire lors du passage des juges et des visiteurs. Elles ont aussi réalisé des tests réflexes en direct. C’était vivant et le monde a vraiment aimé. C’est incroyable ce qu’elles ont réalisé. On ne savait pas vraiment à quoi s’attendre, mais les filles ont été spectaculaires », conclut M. Dufour.

Annabelle Parizeau et Peyton Pelchat ont remporté la première place dans la catégorie « exposition » et ont reçu la médaille d’argent dans la catégorie « soins de santé ». De plus, un troisième prix leur a été attribué parmi la cinquantaine de participants, celui du « vote du public ». Elles ont reçu la somme de 25 $ et des cartes-cadeaux.

Les filles comptent répéter l’expérience l’année prochaine et sont déjà en train de travailler sur leur nouveau projet. Elles ont également inspiré plusieurs de leurs camarades de classe qui veulent aussi participer au concours.

Photo (Csc Providence) : Peyton Pelchat (à gauche) et Annabelle Parizeau de l’école Saint-Thomas-d’Aquin