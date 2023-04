La finale régionale du concours Épelle-moi Canada (ÉMC) pour London et ses environs s’est déroulée à Woodstock le 1er avril en présence des commanditaires, juges, parents et nombreux participants des cycles primaire et moyen.

Les finalistes au cycle primaire sont Kieron Horlick, Saint-Jean-de-Brébeuf (1re place), Charlie Watkins, Sainte-Marguerite-Bourgeoys (2e place) et Emma Ouellet, Frère-André (3e place).

Dans la catégorie cycle moyen, les finalistes sont Kyle Lau, Sainte-Marguerite-Bourgeoys (1re place), Dominique Mendonça, Frère-André (2e place) et Bethel Ephrem, St-Jean-de-Brébeuf (3e place).

Les finalistes représenteront la région au championnat national d’ÉMC qui aura lieu le 21 mai à Toronto.

Photo : Kieron Horlick reçoit son trophée et un prix de 200 $ de la directrice générale d’ÉMC, Dorine Tcheumeleu.