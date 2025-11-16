Alexia Grousson

Le 17 octobre dernier, le Collège Boréal de London a accueilli sa toute première foire d’emploi bilingue, un événement marquant qui a attiré plus de 100 chercheurs d’emploi et 20 employeurs issus de divers secteurs.

« Notre but était de créer un espace de rencontre entre chercheurs d’emploi et employeurs bilingues, de soutenir l’intégration professionnelle des candidats francophones et anglophones, tout en renforçant les liens entre la communauté et le monde du travail », relate Abdoulaye Sako, directeur général du Collège Boréal à London. Une démarche en droite ligne avec la mission du collège, qui vise à favoriser l’employabilité et le développement économique régional.

L’activité a connu un véritable engouement et la participation a été au-delà des attentes. « Les employeurs ont souligné la qualité des échanges et plusieurs ont affirmé avoir rencontré des candidats prometteurs », se réjouit M. Sako.

Les employeurs présents reflétaient la diversité économique de la région, allant de la santé à l’éducation, en passant par les services communautaires, les assurances et le service à la clientèle. Certains secteurs tels que la fonction publique, les assurances et l’éducation, ont suscité un intérêt marqué, signe du dynamisme du marché bilingue à London.

Selon M. Sako, parler deux langues constitue un atout considérable sur le marché du travail. « Même si notre quotidien se déroule surtout dans un contexte anglophone, nous vivons dans un pays officiellement bilingue. À London, la communauté francophone est bien implantée. Pour les employeurs, embaucher des personnes bilingues représente un réel avantage : cela permet de toucher une clientèle plus diversifiée, de répondre aux besoins de différentes communautés et d’améliorer la performance globale de l’entreprise. Pour les candidats, maîtriser deux langues constitue également une plus-value : cela facilite l’accès à l’emploi et peut souvent se traduire par de meilleures conditions salariales. »

Le pari semble réussi. « C’était notre première édition et nous sommes fiers de son succès. L’engouement et le réseautage actif des deux côtés ont été remarquables. Pour la prochaine fois, nous souhaitons élargir le nombre d’employeurs, diversifier les entreprises présentes et offrir des ateliers pratiques sur la rédaction de CV et la préparation aux entrevues », précise le directeur général.

Malgré quelques défis logistiques, notamment dus à la grève du personnel dans les établissements scolaire, l’équipe a su maintenir l’activité avec détermination. « Cette foire a dépassé mes attentes. Elle était planifiée depuis longtemps et je suis heureux de l’avoir concrétisée. L’énergie dans la salle était incroyable. Les employeurs ont d’ailleurs exprimé le souhait de reconduire cette initiative chaque année. Mon objectif est d’en faire une référence en matière de foire d’emploi bilingue pour la francophonie locale », conclut Abdoulaye Sako avec enthousiasme.

Photo (Collège Boréal) : : L’équipe du Collège Boréal à la foire d’emploi.