Le Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) a organisé récemment une foire de l’emploi pas comme les autres. Grâce à un système de jumelage préalable entre chercheurs d’emploi et employeurs, l’événement a connu un franc succès. La journée a aussi marqué l’inauguration du nouveau centre d’emploi Connexion Carrière.

Olaïsha Francis-IJL

Le vendredi 7 novembre, le Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) a accueilli sa deuxième foire de l’emploi de l’année, un événement marqué par l’innovation et la collaboration interrégionale. Cette journée a également été l’occasion d’inaugurer le nouveau centre d’emploi Connexion Carrière, un espace dédié à l’accompagnement des chercheurs d’emploi francophones de la région.

Pour cette édition, le CCFS a misé sur un jumelage anticipé entre employeurs et chercheurs d’emploi. « Nous avons eu cette idée ingénieuse de faire un jumelage préalable avant la foire, ce qui a permis à certains candidats de repartir avec une entrevue ou même une promesse d’embauche », explique Sébastien Kouakou, conseiller en emploi au CCFS. Cette approche proactive visait à mieux répondre aux besoins des deux parties, un pari qui semble avoir porté ses fruits.

Au total, 27 exposants, employeurs et organismes de services ont participé à la foire, accueillant une quarantaine de chercheurs d’emploi venus d’un peu partout en Ontario, notamment de Toronto, Oakville, Hamilton et Ottawa. Plusieurs secteurs d’activité étaient représentés : éducation, santé, administration, services à la clientèle et technologie. « Cette diversité montre bien la vitalité et la variété du marché de l’emploi pour les francophones », souligne M. Kouakou.

Le conseiller rappelle toutefois que les obstacles à l’emploi demeurent nombreux pour les nouveaux arrivants francophones. Les différences culturelles, la barrière linguistique et le manque de réseau professionnel sont parmi les plus grands défis à l’arrivée. « La foire de l’emploi sert justement de pont entre les employeurs et les chercheurs d’emploi. Nous ne nous arrêtons pas là : après la foire, nous continuons d’accompagner les candidats grâce à des suivis personnalisés et des ateliers », ajoute-t-il.

Inauguré le même jour, le centre Connexion Carrière est financé par Emploi et Développement social Canada, dans le cadre du programme des Communautés de langue officielle en situation minoritaire. Il fait partie d’un des 19 organismes soutenus à travers le pays et est accompagné par l’ACFO Mille-Îles à Kingston, en tant qu’organisme mentor.

Pour Tanya Tamilio, présidente du CCFS, ce nouveau service est « un très beau cadeau qu’on offre aux francophones de Sarnia-Lambton ». Selon elle, le centre représente « une opportunité importante pour les employeurs qui peinent à recruter et pour les chercheurs d’emploi qui cherchent à s’intégrer durablement dans la région ».

Depuis son ouverture, Connexion Carrière propose des ateliers d’employabilité et des rencontres de suivi individuel. Bientôt un programme de mentorat pour les nouveaux arrivants viendra s’ajouter aux ateliers et rencontres. Un animateur d’ateliers interviendra également dans les écoles afin de sensibiliser les jeunes à la préparation d’un CV et à la gestion du temps. Une foire pour les adolescents est déjà envisagée pour l’année 2026, axée sur l’emploi saisonnier d’été.

En conclusion, M. Kouakou insiste sur l’importance de la persévérance : « Il y a beaucoup de défis, mais rien n’est impossible. Avec courage et résilience, on peut atteindre ses objectifs professionnels ».

Photo : L’équipe du CCFS était présente pour accueillir les chercheurs d’emploi. (Crédit : CCFS)