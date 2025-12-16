Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) a connu plusieurs semaines d’activités dynamiques, marquées par le retour de programmes phares et la tenue de nouveaux événements rassembleurs.

Tout d’abord, la ligue de soccer intérieur a repris ses séances du samedi soir, toujours dans un esprit inclusif où joueurs expérimentés et amateurs se côtoient. Limitée à 15 participants par session, la formule en rotation de trois équipes favorise des matchs amicaux très appréciés. Son instigateur, Boubacar Baldé, rappelle que « le soccer est un moyen de rassembler les gens autour d’une passion commune, de socialiser, de rencontrer du monde et de passer un bon moment, en français ».

Le Cercle des ados francophones (CAF) signe également son retour. Sous la direction de Willow Haslip, élève de 10ᵉ année, le programme accueille les jeunes du lundi au jeudi après l’école. L’animatrice affirme vouloir « créer un environnement amusant et accueillant, où les ados se sentent à l’aise et ont envie de participer dans leur langue ». Plusieurs activités sont déjà planifiées : une sortie au bowling avant les Fêtes, des ateliers animés avec le Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario en février et mars, ainsi que des projets sportifs et culinaires. L’objectif est de bâtir un espace francophone où les adolescents peuvent se retrouver, tisser des liens et s’exprimer librement.

Sur le plan communautaire et professionnel, le CCFS a participé le 27 novembre à un événement organisé par le Sarnia Lambton Workforce Development Board. Le Centre d’emploi francophone – Connexion Carrière était représenté par son gestionnaire Richard Imbeault, l’agent de liaison Pascal Gendron et la navigatrice de services sociaux et de santé en français, Lo-Anne Chan. La rencontre portait sur les thèmes clés suivants : leadership, réseautage, et techniques d’entrevue. Un moment riche en échanges pour renforcer la collaboration autour du développement de la main-d’œuvre locale.

Les activités culturelles ont également occupé une place importante. Le 21 novembre, une soirée artistique animée par l’enseignante Caroline Moreau a réuni 15 participants autour de la réalisation d’un tableau inspiré de l’esprit des Fêtes, intitulé Good Night Gnome. L’approche simple et accessible a permis à chacun de repartir avec une œuvre dont il pouvait être fier.

Le 3 décembre, une sortie festive a conduit 29 membres au marché de Noël de Grand Bend. Entre cabanes artisanales, décorations hivernales et repas au Chuck’s Roadhouse, l’excursion a offert un moment chaleureux qui a mis en valeur la convivialité propre au CCFS.

Les habitués du Café Causerie du mardi matin ont quant à eux vécu une rencontre mémorable grâce à la visite d’élèves de l’École secondaire catholique Saint-François-Xavier venus présenter leur projet de robotique. L’échange intergénérationnel a suscité curiosité et admiration, démontrant la richesse des liens entre communauté et jeunesse.

Photo (CCFS) : Les membres du CCFS ont visité le marché de Noël de Grand Bend