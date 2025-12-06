Originaire de Sarnia, l’athlète Carolyne Prévost s’est illustrée au Tennessee en remportant, la fin de semaine du 15 novembre, la compétition de CrossFit Mayhem Everyday Hero Service Games.

Engagée dans une épreuve en duo aux côtés de Madie Edwards, elle s’est mesurée à des participantes provenant de divers corps de métier, notamment des services policiers, des pompiers, de l’armée, du milieu médical et du secteur de l’éducation.

Sur les réseaux sociaux, Ginette et Normand Prévost ont souligné la performance de leur fille, également enseignante. « Les enseignantes peuvent être très fières de la façon dont Carolyne les a représentées. Bravo pour la première place! », ont-ils écrit dans un message publié sur Facebook.

(Crédit : Carolyne Prévost)