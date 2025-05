Alexia Grousson

Le 3 mai dernier, le Conseil scolaire catholique Providence a organisé sa toute première kermesse francophone à l’école Monseigneur-Bruyère de London. Cet événement a rassemblé une large communauté de familles et d’acteurs de la langue française dans une ambiance festive et chaleureuse, permettant de promouvoir et de célébrer la langue française tout en véhiculant les valeurs catholiques.

La création de la kermesse s’inscrit dans la suite du projet des leaders de demain, visant à renforcer les liens communautaires tout en valorisant la langue française dans la région. Selon Nadège Tcheumessi, enseignante à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc, « l’objectif de cette kermesse était de susciter l’engagement des acteurs et partenaires de la langue française à London, de célébrer et de promouvoir le français dans un contexte minoritaire et de renforcer les liens au sein de la communauté ».

Ouvert à tous, l’événement a connu un succès supérieur aux attentes initiales, attirant plus de 200 personnes, dont des familles provenaient d’autres conseils scolaires. Cet afflux important témoigne de l’engouement croissant pour des événements en français dans la communauté, notamment parmi les nouveaux arrivants et les familles francophones installées récemment à London.

La kermesse proposait une variété d’activités adaptées à tous les âges et intérêts. À l’extérieur, les familles se sont regroupées pour participer à une chasse au trésor, où elles ont résolu des énigmes et travaillé en équipe pour identifier différents lieux à partir de descriptions. Cette activité visait à renforcer les liens entre les familles et à explorer les symboles de la foi catholique de manière ludique.

Les participants se sont également adonnés à des jeux de lecture de mots et de nombres, des activités physiques, des jeux de mémoire et de construction, ainsi que des jeux d’agilité.

Un des moments forts de la journée a été le concours où de jeunes artistes se sont produits dans différentes disciplines, notamment le chant, la danse, et la musique. « Les participants ont impressionné le public avec des performances improvisées et un niveau élevé de maîtrise de la langue », poursuit Mme Tcheumessi.

Les prestations des élèves ont été évaluées par trois juges : Abla Kwassi et Jean-Jacques Kanyinda Tshikangu (école Sainte-Jeanne-d’Arc) ainsi qu’Hélène Boily (école Saint-Jean-de-Brébeuf). Les critères de notation incluaient la qualité de la prestation, l’autonomie, la fluidité de la langue et la technicité. Les lauréats ont reçu des cartes-cadeaux.

Les trois premiers prix ont été attribués à la chorale de Patricia Beauregard, de l’école Marie-Curie (1re place), Chemsa Giovanna, 4e année à Sainte-Jeanne-d’Arc, pour sa danse à cerceaux (2e place) et Devin Hong, 4e année à l’école Frère-André, pour sa prestation au piano (3e place).

Des prix ont également été décernés aux familles gagnantes de la chasse au trésor, sous forme de paniers de nourriture et de cartes-cadeaux pour des magasins canadiens.

L’événement s’est poursuivi par une courte cérémonie symbolique marquée par le lever du drapeau franco-ontarien, accompagnée d’un chant rendant hommage aux 50 ans de ce symbole. « C’était magnifique de voir tout le monde chanter ensemble, même les parents, avec enthousiasme et fierté », ajoute Nadège Tcheumessi.

La kermesse s’est conclue dans une ambiance festive avec de la musique, des danses et la vente de pizzas, dont les bénéfices ont été reversés à la communauté catholique Sainte-Marguerite-d’Youville.

Au terme de cette première édition, Mme Tcheumessi est très satisfaite des résultats. « Nous avons réussi à accomplir quelque chose de significatif en réunissant autant de personnes dans une atmosphère accueillante et divertissante. Voir la communauté se rassembler autour de la francophonie, avec des familles, des écoles et des directions scolaires, montre à quel point la langue française est précieuse en Ontario. Les commentaires des participants ont été unanimement positifs, et je suis fière de constater qu’une véritable dynamique a été créée. »

Cet événement a permis de renforcer les liens entre les membres de la communauté francophone, les directions d’école et les divers conseils scolaires de London, tout en offrant un espace convivial et enrichissant pour les familles et les enfants.

Photo : De gauche à droite : Ferdinand Joseph Yaneu Yaneu (Monseigneur-Bruyère), Guy Lallah (Sainte-Jeanne-d’Arc), Julie Anne Gareau (Monseigneur-Bruyère) et la famille Kambale, 3ème place à la chasse au trésor (Crédit : CSC Providence)