À l’approche de la fête des Mères, le Réseau-Femmes du sud-ouest de l’Ontario a rassemblé une trentaine de participantes à Sarnia pour une journée de bien-être. L’occasion de faire rayonner ses services et de renforcer sa présence auprès des francophones de la région.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – L’Action de London-Sarnia

Le Réseau-Femmes du sud-ouest de l’Ontario (RFSOO) a confirmé son rôle essentiel dans la région de Sarnia en organisant, le samedi 10 mai, une journée d’activités dédiée au bien-être et à l’épanouissement des femmes, sous le thème Harmonie au féminin. Présenté au Centre Wellings à Corunna, l’événement visait à souligner l’approche de la fête des Mères tout en faisant connaître les services offerts par le Réseau dans la communauté.

« En matinée, nous avons proposé différentes options bien-être adaptées aux préférences de chacune : un atelier sur l’amour de soi animé par notre travailleuse sociale Émilie Joncas, des soins individuels comme la manucure, pédicure ou réflexologie thaïe, ou encore des coiffures. En parallèle, des activités de groupe comme un bain sonore et un atelier de fabrication de bijoux étaient également offerts », explique Mélissa Guérette, coordonnatrice des activités de sensibilisation et d’éducation sur la prévention de la violence faite aux femmes pour le RFSOO à Sarnia-Lambton.

Après un dîner santé marqué par la convivialité, la trentaine de participantes ont exploré une foire de services rassemblant plusieurs organismes œuvrant auprès des femmes, ainsi que des entrepreneures locales venues faire découvrir leurs produits ou services. Cette formule a permis aux participantes de découvrir un éventail de ressources et de créer des liens dans un espace sécuritaire et bienveillant. Émilie Joncas offrait également à celles qui le désiraient d’obtenir des sessions de counseling sur rendez-vous pour une date ultérieure et la rencontrer dans les bureaux du RFSOO de leur localité.

« Nos activités sont ouvertes à toutes les femmes, car lorsqu’on parle de prévention et de sensibilisation à la violence, il est impossible de savoir à l’avance qui est touchée. En réunissant un public varié, on rejoint aussi celles qui ont réellement besoin de soutien », précise Mélissa Guérette.

« Le but aujourd’hui est d’engager la communauté de Sarnia à célébrer les mères et les entrepreneures d’ici, et rassembler les femmes de la région », explique Danielle Péladeau, directrice générale du RFSOO. Elle a confirmé que son équipe a créé une programmation annuelle des activités et programmes à l’interne pour le Réseau qui toucheront toutes les régions desservies par l’organisme, soit Windsor, Chatham, Sarnia et London.

Le RFSOO offre une gamme complète de services, incluant l’appui transitoire, l’aide au logement et le counseling, accessibles en ligne, sur les réseaux sociaux et en personne à Windsor, Sarnia et London. « Cette journée est une occasion de renforcer notre ancrage local, de créer des liens et de rappeler que nos portes sont ouvertes à toutes celles qui ont besoin d’écoute et d’accompagnement », conclut Mme Péladeau.

Photo : Un dîner santé a été servi. (Crédit : journal L’Action)