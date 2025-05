Alexia Grousson

Le 8 mai, le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ) a reçu une visite particulièrement significative. Raymond, fils du premier président du Centre Jolliet Rosaire Martel, est venu remettre un chèque de 1500 $ au nom de la famille Martel. Ce don marque la création du nouveau Prix Rosaire-Martel, qui sera attribué à deux diplômés des écoles secondaires francophones de Sarnia.

L’initiative de ce prix fait suite à la soirée retrouvailles du 65e anniversaire du CCFJ. « À l’automne 2024, nous avons rendu hommage à tous les présidents du Centre, dont son fondateur Rosaire Martel.

Bien que celui-ci soit décédé, ses enfants ont honoré sa mémoire en participant à l’événement. Ils ont exprimé leur profonde émotion en constatant l’évolution remarquable de la communauté francophone de Sarnia. Aujourd’hui, la ville compte quatre écoles francophones, deux pour le Conseil public Viamonde et deux pour le Conseil catholique Providence.

Ils ont été particulièrement touchés de voir les jeunes s’exprimer en français. De plus, Sarnia a récemment été désignée en vertu de la Loi sur les services en français, un développement significatif qui a aussi laissé une forte impression », rappelle Rachelle Héroux-Bourgeois, enseignante à la retraite et membre du CCFJ.

La famille Martel a donc décidé de créer un prix, non seulement pour honorer la mémoire de leur père et grand-père qui croyait vraiment en la francophonie, mais aussi pour encourager les jeunes à persévérer dans la défense de la langue française, tout en affichant fièrement leur identité francophone. La gestion de ce prix ayant été confiée au CCFJ, l’organisme a communiqué avec les conseillers en orientation des deux établissements secondaires afin de définir les critères du prix.

Pour être éligibles, les élèves doivent être inscrits dans l’une des écoles secondaires francophones de Sarnia, avoir réussi leurs études et démontrer un engagement notable ainsi qu’un leadership envers la communauté francophone et leur école. Un comité, composé de représentants des écoles et d’un membre du Centre Jolliet, sera responsable de choisir les lauréats. Le prix sera décerné pour la première fois en juin prochain au cours de la cérémonie des finissants. Un représentant de l’organisme sera présent pour remettre le prix au nom de la famille Martel. Chaque lauréat recevra une bourse de 750 $.

« Je suis profondément ému qu’une famille manifeste une telle reconnaissance et désire promouvoir la langue française au sein de notre ville. J’espère que ce geste généreux sera apprécié par les jeunes et contribuera à les encourager dans leur engagement envers la langue et la culture françaises », ajoute Rachelle Héroux-Bourgeois.

Plusieurs membres du conseil d’administration du Centre Jolliet étaient présents lors de la remise du chèque et du dévoilement de la plaque commémorative, sur laquelle seront inscrits les noms des lauréats de manière permanente.

Raymond Martel a rendu hommage à son père et rappelé son engagement soutenu envers la communauté francophone. Il a aussi feuilleté le tout premier livre retraçant l’histoire du Centre, dont les débuts remontent au 1er décembre 1958, date à laquelle son père en est devenu le premier président.

« Le Centre culturel francophone Jolliet a exprimé sa profonde reconnaissance envers la générosité de la famille Martel. Au nom de la jeunesse francophone de Sarnia, nous lui adressons un immense merci », conclut Normand Prévost, président du CCFJ.

Photo : De gauche à droite : Paul Bourgeois, Marie-Claude Émond, Rachelle Héroux-Bourgeois, Raymond Martel et Normand Prévost lors de la remise du chèque et le dévoilement de la plaque commémorative. (Crédit : CCFJ)