Les employés, bénévoles, membres et partenaires du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) se sont réunis le 7 décembre au Centre communautaire Hellenic de London pour leur souper des Fêtes, un buffet complet suivi d’un spectacle du groupe musical Folklofolie.

L’événement visait à regrouper les divers adultes et aînés francophones de la région de London dans un cadre festif et ludique. La soirée était animée par l’agent culturel du CCFL, François Kodji.

« L’avantage de ce groupe de musique est que pendant le repas, la violoniste Marie-Claude Gagnon joue du violon en se promenant autour des tables des convives, créant ainsi une ambiance de fête et beaucoup d’énergie, explique Alexandra Brioso, adjointe à la direction générale. C’est un groupe vraiment fantastique, ils font participer le public en les faisant jouer de la cuillère en bois pour les accompagner, les font danser sur des rondes et des farandoles, et impliquent vraiment le public dans leur spectacle. »

L’auditoire n’a pu résister au rythme endiablé de la musique et a dansé toute la soirée. Le chanteur et guitariste André Varin y est allé de plusieurs styles de musique, en passant du cajun au bluegrass, du rock’n’roll au country traditionnel, sans oublier quelques airs du temps des Fêtes.

Environ 200 personnes ont célébré cette fin d’année avec le CCFL, une programmation 2024 assez chargée avec les célébrations du 30e anniversaire de l’organisme.

« Nous avons fait tirer nos prix de présence comme d’habitude, des cadeaux offerts par des organismes et entreprises de la région, et nous avons eu trois autres activités parallèles, soit une loterie 50/50, une vente aux enchères silencieuse, et nous avons vendu notre livre de recettes « La Francophonie dans votre assiette », soit 38 recettes offertes par la famille du CCFL. Tous les employés ont donné leur propre recette qui provient de leur pays d’origine. Tous les profits de la vente de ce livre seront remis au programme de soupers pour nos aînés », ajoute Mme Brioso.

Un kiosque de photos capturait l’essence de cette soirée festive, où régnaient la bonne humeur et la détente. « J’ai adoré ! Tout simplement adoré ! Bon divertissement. Bonne nourriture. Belle salle. Excellente musique. Le groupe Folklofolie est merveilleux. J’espère qu’il sera invité à nouveau l’an prochain », commente Johanne Denis, une des participantes de la région au souper des Fêtes.

« Ce fut encore une fois une très belle réussite où les francophones se sont réunis pour s’amuser et célébrer ensemble la fin de 2024, ce qui met un terme à nos événements du 30e anniversaire », conclut Alexandra Brioso.

Photo: Près de 200 personnes ont célébré au Centre communautaire Hellenic