Alexia Grousson

La relâche scolaire du mois de mars est un moment tant attendu par les enfants, une période de liberté et de découvertes. Loin de l’école, ils peuvent se consacrer à leurs loisirs, se détendre et passer du temps en famille ou entre amis. Cette pause est essentielle pour leur épanouissement et leur bien-être. Mais comment les garder bien occupés?

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a trouvé la solution. Un programme bien chargé et des activités diverses et entraînantes chaque jour, grâce à trois animateurs : Kohle Weed, Maricia Teza et Alison Scott.

« Nous avons essayé de les garder bien occupés au Centre. Il y avait des ateliers de peinture et de bricolage. Ils ont aussi participé à des cours de cuisine où ils ont fait des muffins qu’ils ont décorés ainsi qu’une soupe et des sandwichs au fromage. Ils avaient aussi beaucoup d’activités sportives dans le gymnase », commente Tanya Tamilio, présidente de l’organisme.

L’activité préféré des Griffons a été, sans aucun doute, la sortie au Super Ninja. Il s’agit d’un centre d’entraînement à Sarnia, spécialisé dans la formation pour les courses à obstacles et le Ninja Warrior, qui vise à développer la condition physique générale et la ténacité mentale.

« Ils ont adoré faire le parcours dans le Centre. Ils ont aimé leur semaine en général, car certains ont demandé de revenir la semaine suivante », poursuit Mme Tamilio.

Pendant que les jeunes occupent tout l’espace du Centre, les aînés se retrouvent sans leur salle habituelle. Mais pas de panique, Ginette Prévost, coordonnatrice des activités pour les aînés au CCFS, a déjà une solution dans sa poche. En ce 12 mars, le groupe d’aînés est allé visiter ses voisins anglophones à la résidence Wellings, à Corunna.

« Nous sommes partis en autobus. Arrivés sur place, nous avons été accueillis avec de la musique en français et diverses collations. Ces marques d’attention étaient très agréables et touchantes », relate Mme Prévost.

Le groupe a été séparé en deux, le premier est allé manger, tandis que l’autre visitait les lieux. « Nous avons vraiment apprécié la visite. Il y a différents types de chambres et beaucoup de commodités telles que la bibliothèque, un bar et des aquariums », poursuit-elle.

Après le repas, ce fut le temps du bingo. Puis, les aînés ont salué leurs camarades avant de prendre le chemin du retour.

« Le gérant était vraiment gentil. Il répondait à nos questions et fournissait les renseignements demandés. Ce genre de sortie offre la possibilité d’ouvrir les yeux sur des options à considérer pour l’avenir. Le format est intéressant, car tu es indépendant chez toi, mais tu as aussi accès à une vie sociale. Tous les aînés ont vraiment apprécié cette visite et ils ont déjà hâte à la prochaine », conclut Ginette Prévost.

Pendant que les jeunes s’amusaient et relevaient de nouveaux défis, les aînés ont profité d’une sortie enrichissante, mêlant découvertes et convivialité. Ces activités, adaptées à chaque génération, témoignent de l’importance du CCFS dans la vie communautaire en créant des moments de partage et de liens intergénérationnels. Une belle manière de démontrer que, peu importe l’âge, il y a toujours une place pour l’échange et le plaisir au sein de la communauté.

Photo (CCFS) : Sortie au Super Ninja pour réaliser des courses à obstacles