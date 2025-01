Un marché exclusivement en français s’est tenu dans la ville de London. Le site, rempli de couleurs et de saveurs, proposait des produits artisanaux et gastronomiques. Ce marché de Noël a rassemblé presque 400 personnes tout au long de la journée du 23 novembre.

Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – L’Action

Le Carrefour communautaire francophone de London a organisé son marché francophone au grand gymnase de l’école secondaire Monseigneur-Bruyère le quatrième samedi du mois de novembre. Les participants ont profité de l’ambiance accueillante de la communauté francophone locale à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Organisée pour la première fois lors de la Franco-Fête en mars, cette activité « a connu un tel succès que les vendeurs ont demandé à réitérer, commente l’organisatrice du marché, Alexandra Brioso. L’idée était de créer un espace pour permettre aux entrepreneurs francophones de se faire connaître et d’offrir aux visiteurs la possibilité de magasiner en français. Ce qui n’est pas toujours facile dans la région ».

Ce rassemblement a permis à 36 vendeurs d’exposer des produits artisanaux ou inspirés de leur culture d’origine. De plus, le marché était animé et diversifié avec la présence de cinq artistes sur scène. Pendant que les visiteurs faisaient leurs emplettes, ils pouvaient également assister à des performances musicales, théâtrales et de danse, ce qui ajoutait une dimension festive et culturelle à l’événement.

Parmi les exposants, Thérèse Leuga Monthe Yamdjeu, d’origine camerounaise, s’est installée à London il y a une dizaine d’années. Elle a souligné l’importance de tels événements : « C’est un espace formidable pour partager nos talents et découvrir des produits locaux. Cela permet également d’encourager l’entrepreneuriat et de valoriser la diversité culturelle locale ». Elle a représenté MaThé Kitchen, sa société de restauration/traiteur qui propose des plats camerounais faits maison.

« Ce genre d’événement aide les nouveaux arrivants à se sentir chez eux, à trouver des produits de leur pays d’origine sans avoir besoin de voyager, et cela renforce les liens et facilite l’intégration au sein de la communauté », ajoute-t-elle. Cette entrepreneure a également été touchée par la découverte des talents parmi les jeunes, dont ceux d’une fillette qui l’a impressionnée par sa danse.

Outre la diversité de plats culinaires, les visiteurs ont appris vers qui se tourner pour obtenir des tissus africains, de vêtements traditionnels, des bijoux uniques, des livres en français ou encore des produits capillaires.

Anaïse Muzima, créatrice de la marque Pour l’amour du cheveu afro, a aussi partagé son parcours d’entrepreneure. « J’ai remarqué qu’il y avait un manque de connaissances sur l’entretien des cheveux afro, notamment chez les femmes. Beaucoup choisissent de défriser ou de couper leurs cheveux pour éviter l’entretien en temps et en coût. Après avoir effectué des recherches et consulté des experts, j’ai décidé d’offrir des cours personnalisés pour aider la communauté et de vendre des produits naturels, précise-t-elle.

« Le nom de ma marque est en français, car je tiens à valoriser les francophones. Il y a beaucoup de personnes compétentes à London, mais je n’ai rencontré personne qui puisse m’aider avec le soin des cheveux afro en français. Je suis fière de participer au marché pour partager mes produits naturels et permettre à d’autres comme moi d’apporter des solutions adaptées à leurs cheveux dans la langue de leur cœur », conclut Anaïse Muzima.

Le Marché de Noël n’a pas seulement été un lieu d’échanges commerciaux, mais aussi un espace de rencontre et de solidarité, permettant à la communauté francophone de se rassembler en cette période festive, tout en encourageant l’entrepreneuriat local.

À l’image de ce marché, le Carrefour communautaire continue d’organiser des événements créant des liens entre les citoyens et les nouveaux venus dans un espace inclusif où la francophonie est à l’honneur. Le succès de cette édition en laisse entrevoir de nombreuses autres.

Photo: Des produits artisanaux de toutes origines étaient offerts au marché francophone.