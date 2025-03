Yolande Melono

La méthode est atypique mais les résultats sont efficaces. Toutes les fins de mois depuis octobre dernier, suspendus à un hamac et bercés par une musique reposante, des clients trouvent soulagement à l’angoisse, au stress et à l’épuisement physique au Serenity Wellness Centre de Port Lambton. En effet, la solution des reposoirs sonores flottants offerte par la facilitatrice de détente certifiée Nathalie Lacroix aide à évacuer les tensions quotidiennes accumulées grâce à un processus en deux étapes.

Les premières 30 minutes sont consacrée à la mise en place du matériel de relaxation et à l’extension musculaire. Après ajustement du hamac équipé de poignets à la grandeur de la morphologie de chaque participant, la facilitatrice les oriente vers des mouvements légers tels que prendre de douces pauses et d’étirer les muscles et le corps. Des exercices qui favorisent détente et relâchement physique.

Après cette mise en condition nécessaire, la séance destinée à l’immersion sonore et à la méditation se poursuit. Les sept participants en ont profité pendant une heure. Installés confortablement sur le dos dans leur lit suspendu, les jambes élevées, enveloppés de couvertures et les yeux protégés, ils se sont laissé flotter aux sons des vibrations distillées par Nathalie Lacroix.

L’animatrice circulait dans l’espace en répandant des sons avec différents instruments provenant de multiples pays et des bols de cristal. Pour optimiser le voyage sonore et amplifier le recueillement des participants, le site était uniquement éclairé par de petites chandelles.

Préalablement à ces deux phases, des exercices axés sur le laisser-aller avaient été pratiqués pendant 30 minutes dès le début de la séance. « Nous avons pris la peine de nous connecter et de faire un peu de mouvement pour laisser aller les tensions dans le corps », précise-t-elle.

Du plein d’énergie à une sensation de profond bien-être, les bénéfices de l’immersion de sons relaxants sont innombrables dont, parmi les plus immédiats, la relaxation profonde, l’amélioration de la circulation sanguine et le soulagement des douleurs musculaires.

« Quand elles ont terminé, la première chose que je remarque chez les personnes, c’est qu’elles ont les yeux pétillants. Elles sont calmes. Leur système nerveux a été apaisé. Elles sont tellement détendues. Dans cet état, les participants peuvent amener vers eux la guérison dont ils ont besoin », souligne-t-elle.

Richard Pilon, un des participants, s’est dit revigoré : « Habituellement, les choses bougent tellement vite, nous sommes toujours occupés. Cette expérience différente m’a permis de me détendre. J’ai vraiment pu me reconcentrer sur moi-même, me revisiter et mieux visualiser mes objectifs de vie ».

Pour Mme Lacroix, c’est un sentiment de mission accomplie au terme de chaque atelier. Voir les participants repartir revitalisés, reconnectés et plus sereins est une grande source de bonheur. « Quand je termine une session, avec des personnes renouvelées, mon cœur est plein de gratitude. Je me sens tellement heureuse de pouvoir offrir ces exercices, parce que je vois que les gens en ont besoin et quand ils repartent, ils sont dans un meilleur état d’esprit », conclut-elle.

Photo : Des participants profitent d’une relaxation profonde (crédit: Nathalie Lacroix)