Alexia Grousson

Pour ceux qui cherchent une activité physique complète, douce pour les articulations et bénéfique pour la santé globale, l’aquaforme s’impose comme une option idéale. Alliant renforcement musculaire, amélioration de la circulation sanguine et soulagement des tensions, cette discipline aquatique séduit de plus en plus d’adeptes.

À Sarnia-Lambton, le Centre communautaire francophone (CCFS) a décidé d’intégrer l’aquaforme à son programme d’activités en mars, offrant à ses membres l’opportunité de profiter de ses bienfaits chaque lundi après-midi.

L’initiative est née lors des cafés-causeries organisés par le CCFS, où plusieurs participants avaient exprimé leur envie de pratiquer une activité physique. Toutefois, pour certains souffrant de douleurs aux genoux ou aux épaules, même le yoga sur chaise représentait une épreuve. « Or, dans l’eau, il n’y a aucune contrainte physique », explique Tanya Tamilio, présidente du CCFS.

L’aquaforme se distingue en effet par son faible impact sur les articulations. L’eau, en plus d’apporter une résistance naturelle aux mouvements, joue un rôle de soutien, limitant ainsi les risques de blessures. Elle procure également un effet massant qui stimule la circulation sanguine et aide à relâcher les tensions musculaires.

En plus de ces bienfaits physiques, l’activité améliore l’endurance, la souplesse et la coordination, tout en permettant de brûler des calories grâce à l’intensité des exercices. Son effet relaxant contribue aussi au bien-être mental en réduisant le stress et en favorisant la détente.

Destinée en priorité aux aînés dans le cadre du programme Nouveaux Horizons, cette initiative a rencontré un succès immédiat. « Nous avons ouvert les inscriptions aux aînés en premier et, en quelques jours à peine, les 20 places étaient déjà réservées », se réjouit Mme Tamilio.

Face à cet engouement, le CCFS a veillé à assurer un encadrement de qualité. Mouna Baalbaki, passionnée de mise en forme, s’est portée volontaire pour animer les séances en français. Son dynamisme et ses encouragements ont été appréciés des participants, qui ont rapidement adopté cette nouvelle routine sportive.

Au-delà des bienfaits physiques, l’aquaforme joue également un rôle social en renforçant le sentiment d’appartenance à la communauté. En partageant cette expérience dans un cadre convivial, les participants tissent des liens et brisent l’isolement, un enjeu particulièrement important pour les aînés. Devant l’enthousiasme suscité, le CCFS pourrait envisager de prolonger l’expérience au-delà du mois de mars, confirmant ainsi que le sport, même dans l’eau, rapproche et dynamise la communauté.

Photo (CCFS) : Les participants à la première session d’aquaforme