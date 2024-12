Le 23 novembre, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS), en partenariat avec le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario, a donné deux ateliers de pots de sapinage, dans leurs locaux.

« C’est une activité qu’on avait déjà faite et qui reçoit toujours un bon accueil. L’objectif était de regrouper en particulier les femmes entre elles, autour du thème des fêtes de Noël, bien que l’activité soit ouverte à tous. Il y a eu tellement de participants que nous avons dû réaliser deux sessions, une le matin et une l’après-midi, avec une vingtaine de personnes par atelier. Les femmes sont venues entre amies ou en famille, il y avait des couples, mais aussi des mères et leurs filles », relate Mouna Baalbaki, animatrice au CCFS.

Pour les mettre dans l’ambiance du temps des Fêtes, le Centre a joué des musiques de fond et a servi une collation traditionnelle avec du cidre de pommes chaud et des petits gâteaux. « Renata Rabideau, une membre de la communauté et participante à l’activité, nous a préparé un cidre chaud. Pour la plupart d’entre nous, c’était une première, mais il y avait une des participantes qui était vraiment contente, car cela lui a rappelé des souvenirs d’enfance. Pour ma part, c’était une découverte, car je ne savais pas qu’on pouvait le boire chaud. Mme Rabideau a aussi eu la gentillesse de nous partager sa recette », poursuit Mme Baalbaki.

Chaque participante devait apporter son propre pot. Tout le reste du matériel était fourni, tel que des branches, des décorations de Noël, de la terre. Une vidéo YouTube a été projetée afin d’expliquer les étapes pour créer un pot de sapinage. Il faut d’abord remplir son pot de terre et bien la tasser. Ensuite, il faut le garnir. Les participants avaient le choix entre différentes sortes de branches provenant de divers arbres tels que le pin, le chêne etc. Après avoir choisi trois branches de trois sortes d’arbres, ils ajoutaient ce qu’ils voulaient en guise de décoration de Noël. Il y en avait de tous les genres : des boules, des bonhommes, des bâtons. Ils ont également appris à faire les boucles typiques retrouvées dans les pots de sapinage. Pour terminer, il faut combler les trous avec de la verdure.

« Cet atelier a été grandement apprécié de tous, car acheter des pots de sapinage en magasin coûte très cher. C’était un moment très agréable, avec une belle ambiance rassemblant les générations. On a également échangé autour des traditions du temps des Fêtes, qui célébrait quoi et comment. C’était enrichissant », conclut Mouna Baalbaki.

Le Réseau-femmes a profité de cette occasion pour présenter un document de sensibilisation au féminicide, la violence faite aux filles et aux femmes, basée sur le genre. Les membres ont rappelé l’histoire des 14 femmes assassinées en décembre 1989, à l’École polytechnique de Montréal, et ont insisté sur l’importance de ne pas les oublier à travers des vigiles. Le Réseau-femmes a également donné des pourcentages et des chiffres de féminicides au niveau local, car Sarnia se situe dans une zone touchée par une hausse des violences contre les femmes.

Photo: Des participants en train de terminer leur pot de sapinage.