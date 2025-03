Alexia Grousson

Pour souligner la Journée internationale de la femme, le Centre communautaire francophone Sarnia-Lambton (CCFS) et le Carrefour des femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (CFSOO) ont organisé une rencontre pour mettre la femme à l’honneur, le 8 mars.

Julie Chalykoff, présidente du conseil d’administration du CFSOO, a retracé l’historique de la lutte des droits des femmes depuis le début du XXe siècle dans le monde, depuis qu’elles ont commencé à revendiquer l’égalité, le droit de vote et de meilleures conditions de travail. Au Canada, les femmes ont obtenu le droit de vote autour de 1920 alors que les femmes autochtones ne l’ont acquis qu’en 1960.

« Chaque femme à travers le monde vit diverses épreuves au cours de sa vie. La femme peut être comparée à un papillon à la fois fragile et fort, qui déploie ses ailes pour voler et s’épanouir », affirme Mme Chalykoff, en ajoutant « que la femme incarne également la résilience. Il s’agit d’une perle rare et précieuse qu’il faut protéger ».

Elle a conclu en lançant cet appel aux femmes, de continuer à faire preuve de courage et d’unité afin de poursuivre cette lutte pour leurs droits.

La rencontre a permis à la communauté francophone de Sarnia-Lambton de témoigner sa reconnaissance envers des femmes qui se sont distinguées par leur engagement dans la désignation de la municipalité en vertu de la Loi sur les services en français le 13 décembre 2021.

Des fleurs de reconnaissance ont donc été offertes à quatre de ces femmes. Parmi elles, Melissa Fraser, directrice de l’École secondaire catholique Saint-François-Xavier, une femme au grand coeur qui fait du bénévolat auprès des organismes communautaires pour enfants ; Ginette Prévost, coordonnatrice des aînés au CCFS et présidente des Dames de Sainte-Anne, une leader qui ne cesse d’encourager la jeunesse à performer.

De son côté, Mouna Baalbaki, agente de liaison au Conseil scolaire catholique Providence et bénévole au CCFS, continue d’aider et d’appuyer le Centre et cela malgré une année difficile pour elle. Puis il y a Diane Nyinawabana, une étudiante prometteuse en soins infirmiers. Originaire du Rwanda, elle est arrivée au Canada en 2019. Depuis, elle a fait preuve d’une remarquable résilience et d’un engagement sans faille envers la communauté.

« Il y avait une ambiance de joie et de partage. Plusieurs femmes ont raconté leurs histoires et exprimé certains mots qui les ont aidées à traverser divers défis. Il y avait, par exemple, les mots amitié, persévérance, résilience et patience », relate Milbys Coello, animatrice de l’activité.

Les participantes ont passé une belle journée et sont reparties avec un cadeau d’encouragement. « Les femmes ont reçu des bracelets aux couleurs violet et blanc, symboles de la force, de la résilience et de la détermination des femmes dans leur lutte pour l’égalité, la justice et les droits humains. Ces cadeaux rappellent l’importance de notre engagement en faveur des droits des femmes », conclut Mme Coello.

Photo : Mouna Baalbaki, Melissa Fraser, Julie Chalykoff, Cornélie Mbaya, Milbys Coello, Ginette Prévost et Diane Nyinawabana (Photo : CFSOO)