Au cœur de l’hiver, Sarnia, située dans le Sud-Ouest ontarien, a vibré au rythme des cultures afro-caribéennes lors d’une foire artisanale. Entre démonstrations artistiques, saveurs exotiques et spectacles enflammés, l’événement a rassemblé un public diversifié, témoignant de l’importance du Mois de l’Histoire des Noirs dans la communauté.

Yolande Melono – IJL Réseau.Presse – L’Action

Malgré une tempête hivernale, l’effervescence était au rendez-vous au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) le samedi 15 février. Plus de 125 personnes ont pris part à une foire artisanale bilingue organisée en l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs, une célébration où culture, gastronomie et musique se sont harmonieusement entremêlées.

Dès l’ouverture de l’événement à 15 h, les visiteurs ont découvert le talent de quatre artisans spécialisés dans la coiffure, le stylisme, l’art numérique et la production vidéo. Les participants ont ainsi expérimenté les tresses africaines, essayé des vêtements traditionnels et capturé l’instant grâce à des photographies et vidéos agrémentées d’effets spéciaux. L’enthousiasme était palpable, tant chez les exposants que chez les visiteurs, curieux d’en apprendre davantage sur les traditions et les savoir-faire issus de diverses cultures africaines et caribéennes.

L’espace restauration a lui aussi connu une forte affluence. Cinq restauratrices d’origines haïtienne, jamaïcaine, ivoirienne, nigériane et camerounaise ont proposé des plats emblématiques de leur culture, ce qui a permis aux convives de savourer la diversité des cuisines afro-caribéennes.

« C’était une expérience incroyable, confie la restauratrice jamaïcaine Andrea Jones Peper. J’ai rarement vu une communauté rassembler autant de monde dans une ambiance aussi conviviale. » Les saveurs épicées, les arômes envoûtants et la richesse des plats servis ont ravi les papilles des visiteurs. Certains découvraient d’ailleurs pour la première fois ces spécialités culinaires.

Outre la gastronomie, la soirée a été rythmée par des performances artistiques marquantes. Un défilé de mode afro-caribéen, organisé par le Collège Lambton, a affiché des créations alliant tradition et modernité. Les tenues exposées, confectionnées à partir de tissus aux motifs éclatants, ont illustré l’élégance et l’ingéniosité des stylistes. Plus tard, le groupe Alpha Rhythms Roots a enflammé la piste de danse avec des percussions vibrantes et transporté les participants au cœur des rythmes traditionnels africains. Le DJ Higgy a ensuite pris le relais pour conclure la soirée sur des sons entraînants, mêlant influences afrobeat, reggae et hip-hop.

Les plus jeunes n’étaient pas en reste, grâce à des activités ludiques comme le bricolage et le coloriage. L’initiative était le fruit d’une collaboration entre des organismes locaux, les centres la ribambelle et ON y va. De nombreux parents ont salué l’occasion offerte aux enfants d’apprendre tout en s’amusant, éveillant ainsi leur curiosité envers des cultures différentes de la leur.

Malgré les conditions météorologiques difficiles, la satisfaction était unanime du côté des organisateurs. « J’ai été touchée par cette soirée, affirme Tania Tamilio, présidente du CCFS. Malgré la tempête, les gens sont venus et ont profité pleinement de l’événement. » Le coordonnateur du centre, David Lauzier, partage cet enthousiasme : « Voir autant de participants nous a impressionnés. C’est une expérience à renouveler! »

Cette foire artisanale aura non seulement permis de célébrer le Mois de l’histoire des Noirs, mais aussi de renforcer les liens entre les différentes communautés de Sarnia. En mettant en valeur le talent et la richesse du patrimoine culturel des peuples noirs, l’événement a illustré l’importance de la diversité et du partage dans la construction d’une société inclusive.

Photo : Le public dansait sur la musique du groupe Alpha Rhythms Roots (Crédit : CCFS)