Richard Caumartin

La fête Franco-FUN, présentée au parc Ed Blake derrière le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) le 24 juin, a mis un point d’exclamation à une année culturelle et scolaire bien chargée pour les membres de la communauté.

Anciennement appelé la Franco-Fête, ce rassemblement communautaire est toujours destiné à célébrer la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale des francophones à travers le pays. Mais le CCFL a voulu se doter d’un nom qui représente mieux sa communauté multiculturelle et le volet familial style « carnaval » de l’événement.

Autour du parc, des kiosques d’organismes offrant des services en français étaient dispersés pour permettre aux visiteurs, et surtout aux familles nouvellement arrivées dans le secteur, de rencontrer les divers intervenants. Il s’agit entre autres de la ribambelle, du Collège Boréal, Accès Franco-Santé London, du CCFL, du London French Day Care, du Centre de santé intercommunautaire de London, des conseils scolaires Providence et Viamonde et du Carrefour des femmes du Sud-Ouest.

François Kodji, agent culturel de l’organisme hôte, animait la programmation sur la grande scène où, d’entrée de jeu, il a présenté la directrice générale du CCFL, Paulette Desjardins, pour prononcer le mot de bienvenue et remercier les commanditaires. Puis, Terence Kernaghan, député provincial du comté de London Nord Centre, a souhaité – en français – une merveilleuse fête Franco-FUN.

Pendant ce temps, dans le parc devant la scène, des tables et des chaises avaient été installées sous de grandes tentes pour permettre aux familles de manger poutines et queues de castor à l’ombre.

Des jeux gonflables, de lancer de précision style carnaval, et un jeu de dames géantes étaient quelques-unes des attractions pour divertir les petits, y compris un immense tapis plastique « twister » pour amuser les parents également.

Sur scène, le spectacle Zone jeunesse de Radio-Canada présentait Zak, un artiste de cirque persévérant et drôle qui aime relever des défis. Côté musical, le Trio Jazz Sessions revisitait les classiques jazz et quelques-unes de ses propres adaptations de succès populaires. Les élèves de l’école secondaire Mgr-Bruyère ont également performé ainsi que Monsieur Willy, un enseignant de l’école Marie-Curie qui faisait du rap. Quelques danses ethnoculturelles burundaises étaient aussi au programme.

Plus loin sur le site, des adolescents jouaient au ballon-panier et quelques athlètes de l’Académie Circus montraient leur talent en faisant des acrobaties dans un anneau géant perché dans les airs. Bref, de quoi amuser toute la famille à cette fête FrancoFUN où près de 75 bénévoles ont assuré le bon déroulement et le succès de l’activité annuelle.

Photo: Une atmosphère de carnaval régnait sur le site.