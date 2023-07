Richard Caumartin

Le 25 juin, les membres de la communauté francophone de Sarnia se sont réunis sur le terrain autour du stationnement de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin pour célébrer en famille et entre amis la Saint-Jean-Baptiste.

Organisée par le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFSL), cette activité annuelle a débuté avec une messe avant l’heure du lunch, suivie d’un barbecue à l’extérieur préparé et servi par les bénévoles des Chevaliers de Colomb et du CCFSL.

« Nous avons accueilli plusieurs familles pour dîner. Plusieurs activités pour les jeunes étaient coordonnées par le Centre On y va de London, dont des jeux gonflables et des jeux d’eau. Les plus vieux ont participé à un tournoi de lancer de fers, un jeu de chaises musicales et un autre de danse. Nous avons remis plusieurs cartes-cadeaux comme prix de présence et le plaisir était au rendez-vous », raconte Tanya Tamilio, présidente du CCFSL. Une après-midi de plein air grandement appréciée par les participants.

Camp d’été

Au cours de la saison estivale, le Centre organise son camp d’été nommé Les Griffons, du 10 juillet au 19 août. Ce camp est offert aux enfants de 5 à 8 ans du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

Pour le bonheur de tous, l’organisme propose un camp bilingue, c’est-à-dire qu’une semaine sur deux, le camp est en langue française uniquement et la semaine suivante, il est offert en français et en anglais. Les places sont limitées. Le CCFSL a choisi de privilégier de petits groupes, un maximum 16 enfants sont attendus chaque semaine.

Le camp sera animé par trois étudiants et un superviseur qui proposeront plusieurs activités intérieures comme extérieures, ainsi que des sorties (piscine, musée, etc.) le mercredi. Chaque semaine aura un thème différent. Pour s’inscrire ou pour obtenir plus de renseignements, téléphoner au 519 541-0207.

Photo: : Les francophones ont répondu en grand nombre à l’invitation du CCFSL et des Chevaliers de Colomb.