Alexia Grousson

Pour souligner la 11e Semaine de l’immigration francophone (SIF), le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest (RIFCSO), le Comité local en immigration francophone de London et les comtés environnants (CLIFLCE) ainsi que le Partenariat local en immigration de London et Middlesex(LMLIP), ont organisé une célébration le 10 novembre, au Collège Boréal de London.

« C’est important pour moi d’y participer car je fais partie de la communauté immigrante francophone et je travaille au RIFCSO qui, justement, collabore avec la Fédération des communautés francophones et acadienne afin d’organiser diverses activités de célébration dans notre région », commente Rosa Atmani, agente de projets pour l’organisme.

Après les mots de bienvenue des divers intervenants, une vidéo de célébration du maire de London, Josh Morgan, a été projetée. Puis un documentaire réalisé par le RIFCSO, avec l’appui de la Société économique de l’Ontario et les membres du CLIFLCE, a présenté quelques portraits d’entrepreneurs locaux ayant fondé des entreprises de diverses tailles et dans différents domaines de services et de produits.

« L’événement a mis l’accent sur le rôle des entrepreneurs immigrants francophones de London dans le développement de l’économie locale et celle du pays en général. D’où le thème de la vidéo : Bâtir ensemble une terre d’accueil et d’opportunités économiques francophones à London. On y retrouvait Marc Forrat, propriétaire de la Chocolaterie Forratqui vient d’inaugurer son nouveau magasin sur la rue Dundas, et a lancé sa dernière création de chocolat, Dex Kouna, fondateur et créateur de Keza-iTech, une entreprise de maintenance, configuration et mises à jour des ordinateurs ainsi que d’autres services conseils, Malek Farag, co-fondateur et chef d’expérience utilisateur de Arlinear, une entreprise qui propose des outils en ligne pour assister les enseignants dans la génération d’examens d’une façon optimale et efficace.

Il y avait également Jean-Claude Lacroix, créateur et fondateur d’Adamas Epoxy, fabricant de meubles de cuisine, des tables et différents types d’œuvres utilisant de l’époxy et Aka Sebastien Kouakou, co-fondateur et coordinateur de Loginton-Logement Intergénérationnel de l’Ontario, qui vise à améliorer la qualité de vie des aînés et des étudiants internationaux par le biais du service de cohabitation volontaire.

« Les invités ont été captivés par une autre vidéo, celle du groupe DX Percussions, qui a animé la foule avec du djembé », ajoute Mme Atmani.

Ensuite, la cinquantaine de convives en a profité pour faire du réseautage et déguster des mets salés et sucrés. Parmi les invités, il y avait des représentants de la Ville de London, de l’IRCC, divers acteurs et intervenants dans les dossiers de l’immigration francophone et anglophone, les créateurs et fondateurs d’entreprises ayant participé à la vidéo.

« Ces derniers ont, à tour de rôle, fait des appels pour inspirer les entrepreneurs qui n’ont pas avancé dans leurs projets en raison des divers défis et du sentiment d’isolement. L’autre particularité de l’événement est que tout s’est déroulé en français et en anglais, comme témoignage puissant d’unité et de collaboration entre les partenaires du CLIFLCE, du RIFCSO et du LMLIP.

« Je suis ravie de voir que nos invités étaient satisfaits et j’ai déjà hâte de refaire l’expérience l’année prochaine avec un thème tout aussi captivant que celui de cette année », enchérit Mme Atmani.

« Il est important pour le Collège Boréal de célébrer la SIF car, en tant que collège francophone communautaire, il joue un rôle important dans l’accueil, la formation et l’intégration socio-économique des nouveaux arrivants francophones, nos programmes d’apprentissage de langue, d’alphabétisation, de mise à niveau, d’établissement et de navigation en intégration socio-économique d’emploi. Pour cette célébration, la communauté francophone s’est vraiment mobilisée et le niveau de participation a été très apprécié, », conclut Abdoulaye Sako, gestionnaire régional du Collège Boréal de London.

Photo (Courtoisie RIFCSO) : Le groupe DX Percussions a animé l’événement aux rythmes de ses djembés.