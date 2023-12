Au cours du mois de novembre, des ateliers en français ont été conçus pour la communauté francophone de London afin de lui fournir des renseignements sur les diverses manières de prévenir les chutes et les blessures associées. Animées par Sonia Muhimpundu, promotrice de la santé au Centre de santé intercommunautaire de London et conseillère à Accès Franco-Santé London (AFSL), les rencontres se sont tenues les 14, 15 et 17 novembre.

Pendant les ateliers, les participants ont appris que les chutes ne discriminent pas et qu’elles peuvent survenir à tout âge. Cependant, force est de constater que les aînés sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes de chutes que les enfants ou les adultes, et ce, pour plusieurs raisons : ils prennent souvent des médicaments ayant des effets indésirables, ont davantage de problèmes de tension artérielle, font moins d’exercice physique, ont des troubles de vision ou d’audition, etc. Tous ces facteurs, qui ont un impact sur l’équilibre, accroissent donc le risque de chutes.

Les participants ont également reçu un certain nombre de conseils à mettre en pratique pour éviter les chutes, d’autant plus que 50 % d’entre elles se produisent à domicile et que la majorité peuvent être évitées.

Par exemple, à la maison, il est recommandé de faire attention aux tapis, aux fils électriques, aux chaussures qui traînent dans le couloir, dans la chambre ou au salon; de faire attention aux animaux de compagnie (chiens et chats surtout). Ces derniers apportent beaucoup de bienfaits, mais il faut s’assurer de ne pas les laisser se coucher près du lit pendant la nuit ou à proximité des chaises ni de laisser leurs jouets traîner sur le plancher.

Lorsque vous montez ou descendez les marches, tenez la rampe et regardez attentivement où vous posez les pieds. Parlant des pieds, il importe de faire attention aux pantoufles et autres souliers et de s’assurer qu’ils ont une semelle antidérapante.

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, plus de 70 % des chutes surviennent en entrant et en sortant de la baignoire. Donc il faut être vigilant et, si possible, y installer une barre d’appui et un tapis adhérent pour ne pas glisser à la sortie de la douche ou du bain.

Une autre astuce essentielle : faites-vous examiner les yeux et les oreilles une fois par an, ou aux 18 mois. Les examens sont couverts s’ils sont réclamés par un pourvoyeur de soins. Raison de plus de ne pas manquer votre examen médical annuel.

Au cours des ateliers, il a également été question de faire attention aux médicaments, y compris ceux dits naturels et ceux qu’on peut se procurer sans ordonnance tel le sirop contre la toux. Il importe de toujours demander l’avis du pharmacien chaque fois qu’on se procure un nouveau médicament, car certains peuvent provoquer des vertiges et de la somnolence.

Pour l’hiver qui se pointe à l’horizon, il faudra allouer plus de temps s’il faut marcher pour se rendre à destination. De plus, quand on se déplace à pied, il ne faut pas mettre les mains dans ses poches afin d’avoir un meilleur équilibre. Ayez toujours des gants avec vous pour éviter de mettre les mains dans vos poches pour ne pas avoir froid.

Enfin, il est primordial de bouger. L’exercice physique favorise le maintien d’une bonne masse musculaire et développe le sens de l’équilibre, ce qui peut aider à réduire grandement les chutes. On peut aussi effectuer les exercices physiques dans le confort de son domicile et pas besoin d’équipements sophistiqués pour travailler son équilibre. Cependant, avant d’entreprendre un programme d’exercice physique, discutez-en avec un pourvoyeur de soins.

Par ailleurs, malgré tous les efforts déployés, il arrive que les chutes soient inévitables et il faut savoir comment bien se relever une fois qu’on est tombé. La première chose est de ne pas paniquer et de prendre un petit moment avant de tenter de se relever. Se lever trop rapidement pourrait aggraver une blessure qu’on aurait encourue.

La meilleure technique pour mieux se relever a été partagée avec les participants et un document leur a été remis afin qu’ils puissent pratiquer à la maison. Il ne faut pas attendre de tomber pour apprendre à se relever.

La conversation sur la prévention des chutes se poursuivra tout au long de l’année et les personnes intéressées à faire une auto-évaluation du risque de chutes peuvent communiquer avec AFSL au (519) 670-1996 ou par courriel à l’adresse info@francosante.ca.

Source : AFSL

Photo : Une quinzaine d’aînés de la région ont assisté à l’atelier sur la prévention des chutes.