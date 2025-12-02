À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, le Carrefour communautaire francophone de London a organisé, grâce au programme Mentorat, une activité artistique et interactive permettant aux jeunes nouvellement arrivés de découvrir et mieux comprendre leurs droits.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

La journée du 20 novembre souligne l’adoption par l’ONU de la Convention relative aux droits de l’enfant. Pour marquer l’événement, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a organisé l’atelier « Les droits des enfants du monde », rassemblant des participants âgés de 6 à 18 ans, issus de familles immigrantes ou déjà installées à London.

Sous la direction de Rachid Barrima, coordonnateur des Connexions communautaires du CCFL, les enfants ont créé une série d’affiches éducatives illustrant des droits essentiels : le droit à l’éducation, à la protection, à la santé ou encore celui de jouer et de s’exprimer.

L’atelier, pensé comme un moment participatif, a permis aux enfants d’identifier eux-mêmes les droits qu’ils connaissaient déjà. Certains ont évoqué spontanément le droit d’aller à l’école, de se nourrir correctement ou d’être soigné. Rachid Barrima les a ensuite guidés pour reformuler ces idées en droits fondamentaux.

Cette session poursuit trois objectifs : sensibiliser les enfants à leurs droits universels; favoriser l’expression et la créativité à travers la réalisation d’affiches éducatives; renforcer l’intégration des nouveaux arrivants en offrant un espace sécuritaire, inclusif et valorisant pour chaque jeune.

Revenant sur les objectifs de cette activité, M. Barrima précise : « On essaie d’inculquer cette culture de célébration des journées mondiales, surtout vis-à-vis des nouveaux arrivants, pour qu’ils prennent conscience que chaque journée est liée à une cause. Concernant l’atelier lui-même, chaque enfant a pu s’exprimer ».

Les enfants ont également pu poser des questions sur leurs droits, favorisant une discussion ouverte et adaptée à leurs réalités.

Mis en place les mardi et jeudi après les cours, le programme Mentorat financé par l’IRCC constitue un soutien précieux pour les familles nouvellement arrivées à London. Il offre un espace éducatif, culturel et social où les jeunes peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

« L’un des objectifs est de donner aux jeunes nouveaux arrivants l’opportunité de se connecter avec d’autres jeunes citoyens canadiens », souligne Rachid Barrima.

Ce programme comprend aussi un « club de devoirs », particulièrement utile pour les jeunes ayant des difficultés linguistiques ou n’ayant pas toujours eu accès à une scolarité régulière dans leur pays d’origine. Les obstacles rencontrés par les jeunes dès leur arrivée ne sont pas négligeables. Selon M. Barrima, « ce sont pour la plupart des défis liés au système scolaire : comprendre les matières, savoir lire, écrire et compter. Notre objectif est surtout de faciliter la vie aux familles. »

Avec le programme Mentorat, le CCFL prévoient déjà d’autres activités pour prolonger la sensibilisation aux droits des enfants et encourager la découverte de leur nouvelle ville.

« La prochaine activité, Magic of Light, permettra de découvrir une autre facette de leur ville ainsi que la beauté de l’hiver », annonce Rachid Barrima. À travers cette célébration, le CCFL réaffirme son engagement envers la jeunesse, la diversité et la protection des droits fondamentaux, une démarche essentielle pour bâtir une communauté où chaque enfant est entendu, respecté et accompagné dans son parcours d’intégration.

Photo : Les enfants prennent une collation avant l’atelier. (Crédit : CCFL)