Richard Caumartin

Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a organisé, en marge du Forum de la FARFO qui se déroulait simultanément dans le grand gymnase de l’École secondaire Monseigneur-Bruyère, une autre édition de son marché francophone qui permet aux visiteurs de découvrir des artisans d’origines diverses et des pourvoyeurs de services en français.

« C’est différent cette année parce que nous étions occupés avec le Forum régional des aînés, alors nous avons enlevé la portion talents du programme. Il s’agit d’une opportunité pour nos familles de venir encourager des entrepreneurs francophones et faire quelques emplettes pour le temps des Fêtes », explique l’organisatrice du marché, Alexandra Brioso. Parmi les pays représentés dans ce marché, il y avait la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Congo et plusieurs autres nationalités africaines.

L’auteur Gaston Mabaya de London était l’un d’entre eux. Il présentait ses œuvres littéraires, dont sa plus récente, Sur les pas de Jésus. « C’est un livre qui est né d’un autre livre, explique M. Mabaya. Un jour, j’étais chez moi et mon père est décédé sans que j’aie eu la chance de le voir. Alors je me suis dit, je vais écrire quelque chose sur lui. J’ai commencé à écrire 5 pages et après, je me suis retrouvé avec 247 pages. Finalement, ce n’était plus l’histoire de mon père mais la mienne.

« J’ai relu et j’ai remarqué que dans ma vie, il y a eu des hauts et des bas, et que la main de Dieu était toujours là, à côté de moi. J’ai alors détecté les passages où la présence de Dieu était manifeste et j’en ai fait un livre sur deux piliers, le témoignage et l’exhortation. »

La version française de ce livre a été très populaire et s’est vendue rapidement, à un point tel que les anglophones en voulaient des exemplaires en anglais. Le manuscrit a été traduit et a déjà été publié à New York. La version anglaise sera disponible au Canada le 5 décembre.

La foire annuelle proposait aussi des plats culinaires authentiques africains, des produits artisanaux, des paniers colorés, de magnifiques vêtements, des robes de pagne africaines et des sacs à main inspirés de leur culture d’origine. Une dame vendait même des sacs et des bijoux faits à la main qu’elle importait de la diaspora africaine. Un bon endroit pour trouver le cadeau qui surprendra et plaira pour la période des Fêtes.

Photo : Ces entrepreneures vendaient des robes traditionnelles en pagne de styles variés.